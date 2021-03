EURÓPSKA LIGA: United v Miláne zrejme aj s Cavanim a Martialom

Manchester 15. marca (TASR) - Uruguajský kanonier Edinson Cavani by sa po trojzápasovej absencii zavinenej zranením mal vo štvrtok vrátiť do kádra Manchestru United. Kouč anglického tímu Ole Gunnar Solskjaer s ním predbežne počíta na osemfinálovú odvetu Európskej ligy, v ktorej "červení diabli" nastúpia na ihrisku milánskeho AC.



Spolu s 34-ročným Cavanim by nemal vo výprave United chýbať ďalší útočník Anthony Martial, ktorý v dôsledku zdravotných problémov vynechal nedeľný ligový duel proti West Hamu (1:0). Informoval o tom portál lequipe.fr.



"Dúfame, že obaja budú k dispozícii. V tejto chvíli je to vysoko pravdepodobné. Uvidíme, ako na tom bude zdravotne Donny van de Beek, ale aj u neho existuje veľká šanca, že s nami pocestuje do Milána," vyhlásil Solskjaer, ktorého zverenci prišli v domácom súboji s AC o víťazstvo v nadstavenom čase a napokon iba remizovali 1:1.