EL: Trnava dostala Bosniakov, Ružomberok Levski Sofiu a DAC Cracoviu

Vizitka FK Radnik Bijeljina:

celý názov klubu: Fudbalski klub Radnik Bijeljina



rok založenia: 1945



štadión: Mestský štadión Bijeljina (kapacita 4000 miest)



prezident: Mladen Krstajič



tréner: Mladen Žižović



klubové farby: modrá, biela



najväčšie úspechy:



1 x majster Bosny a Hercegoviny 2015/2016



7 x víťaz národného pohára 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019



Vizitka KS Cracovia Krakov:

celý názov klubu: Miejski Klub Sportowy Cracovia, S.S.A.



rok založenia: 1906



štadión: Štadión Józefa Piłsudského, (kapacita 15.000 miest)



predseda: Janusz Filipiak



tréner: Michał Probierz



klubové farby: červená, biela (vonku čierna)



najväčšie úspechy:



5 x majster Poľska 1921, 1930, 1932, 1937, 1948

Vizitka PFC Levski Sofia:

celý názov klubu: Profesionálny futbalový klub Levski Sofia



rok založenia: 1914



štadión: Štadión Georgija Asparuhova (kapacita 25.000 miest)



tréner: Peter Hubčev



klubové farby: modrá (vonku žltá)



najväčšie úspechy:



26 x majster Bulharska, 25 x víťaz národného pohára, 3x víťaz bulharského Superpohára

žreb 1. predkola EL 2019/2020:



Levski Sofia (Bul.) - MFK RUŽOMBEROK



Radnik Bijeljina (BaH) - SPARTAK TRNAVA



Cracovia Krakov (Poľ.) - DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA



Malmö FF (Švéd.) - Ballymena United (S.Ír.)/NSÍ Runavík (Faer.os.)



Connah's Quay Nomads (Wal.) - FC Kilmarnock (Škót.)



Breidablik (Isl.) - FC Vaduz (Licht.)



SK Brann Bergen (Nór.) - Shamrock Rovers (Ír.)



FC Vitebsk (Biel.) - KuPS Kuopio (Fín.)



Ordabasy Šimkent (Kazach.) - Torpedo Kutaisi (Gruz.)



Sant Julia (And.)/Europa FC (Gibr.) - Legia Varšava (Poľ.)



Radnički Niš (Srb.) - Flora Tallinn (Est.)



CSKA Sofia (Bul.) - OFK Titograd (ČH)



Gzira United (Mal.) - Hajduk Split (Chor.)



Maccabi Haifa (Izr.) - NŠ Mura (Slov.)



VSC Debrecín (Maď.) - FK Kukësi (Alb.)



FCSB (Rum.) - Milsami Orhei (Mold.)



FK Čukarički (Srb.) - FC Banants (Arm.)



Jeunesse Esch (Lux.) - Tobol Kostanaj (Kazach.)



FC Crusaders (S.Ír.) - B36 Tórshavn (Faer.os.)



Inter Turku (Fín.) - Bröndby Kodaň (Dán.)



FC Priština (Kos.)/FC St. Joseph's (Gib.) - Glasgow Rangers (Škót.)



Cork City (Ír.) - Progres Niederkorn (Lux.)/Cardiff Metropolitan University (Wal.)



FK Molde (Nór.) - KR Reykjavík (Isl.)



Akademija Pandev (S.Mac.) - Zrinjski Mostar (BaH)



FK Zeta (ČH) - MOL Fehérvár (Maď.)



Šachťor Soligorsk (Biel.) - FC Hibernians (Mal.)



Neftči Baku (Azer.) - Speranta Nisporeni (Mold.)



Olimpija Ľubľana (Slov.) - Rigas FS (Lot.)



Honvéd Budapešť (Maď.) - Žalgiris Viľnius (Lit.)



Fola Esch (Lux.) - Čichura Sačchere (Gruz.)



FC Alaškert (Arm.) - Makedonija Skopje (S.Mac.)



Dinamo Tbilisi (Gruz.) - SP La Fiorita (S.Mar.)/US Engordany (And.)



Široki Brijeg (BaH) - Kairat Almaty (Kazach.)



Kauno Žalgiris (Lit.) - Apollon Limassol (Cyp.)



FK Ventspils (Lot.) - FK Teuta Drač (Alb.)



Stjarnan (Isl.) - Levadia Tallinn (Est.)



Barry Town (Wal.)/FA Cliftonville (S.Ír.) - FK Haugesund (Nór.)



FK Riteriai (Lit.) - KÍ Klaksvík (Faer.os.)/SP Tre Fiori (S.Mar.)



Dinamo Minsk (Biel.) - FK Liepaja (Lot.)



IFK Norrköping (Švéd.) - Saint Patrick's (Ír.)



FC Aberdeen (Škót.) - RoPS Rovaniemi (Fín.)



NK Domžale (Slov.) - FC Balzan (Mal.)



KF Laçi (Alb.) - Hapoel Beer-Ševa (Izr.)



Budučnost Podgorica (ČH) - Narva Trans (Est.)



FK Sabail (Azer.) - Universitate Craiova (Rum.)



Pjunik Jerevan (Arm.) - FK Škupi (S.Mac.)



AEK Larnaka (Cyp.) - FC Petrocub-Hincesti (Mold.)

Kalendár Európskej ligy 2019/2020:



27. júna: 1. zápasy predkvalifikácie



4. júla: odvety predkvalifikácie



11. júla: 1. zápasy 1. predkola



18. júla: odvety 1. predkola



22. júla: žreb 3. predkola



25. júla: 1. zápasy 2. predkola



1. augusta: odvety 2. predkola



5. augusta: žreb play off



8. augusta: 1. zápasy 3. predkola



15. augusta: odvety 3. predkola



22. augusta: 1. zápasy play off



29. augusta: odvety play off



30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



16. decembra: žreb 16-finále



20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále



27. februára: odvety 16-finále



28. februára: žreb osemfinále



12. marca: 1. zápasy osemfinále



19. marca: odvety osemfinále



20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



16. apríla: odvety štvrťfinále



30. apríla: 1. zápasy semifinále



7. mája: odvety semifinále



27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)

Nyon 18. júna (TASR) - Súperom futbalistov Spartaka Trnava, úradujúceho víťaza Slovenského pohára Slovnaft Cupu, v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020 bude FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny. Druhý tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s poľským klubom MKS Cracovia Krakov a MFK Ružomberok dostal Levski Sofia z Bulharska. Prvé zápasy sú na programe vo štvrtok 11. júla, odvety o týždeň neskôr (18. júla). Všetky slovenské kluby by mali začať na ihriskách súperov.Spolu 94 klubov rozdelili na základe koeficientu do deviatich vopred určených skupín medzi nasadené a nenasadené, zo slovenských zástupcov figurovala v skupine nasadených Trnava, DAC a Ružomberok boli nenasadené. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie.Trnava sa ocitla v šiestej skupine a z nenasadených tímov mohla okrem Radnika dostať za súperov gruzínsky Čichura Sačchere, lotyšskú Rigas FS, maďarský Honvéd Budapešť a Makedoniju Skopje zo Severného Macedónska.V okruhu možných súperov Ružomberku boli okrem Sofie aj maďarský MOL Fehérvár, bosniansky Zrinjski Mostar, bieloruský Šachťor Soligorsk a ažerbajdžanské Neftči Baku. DAC zaradili do 7. skupiny, medzi nasadenými figurovali aj cyperský Apollon Limassol, kazašský Kairat Almaty, lotyšský FK Ventspils a gruzínske Dinamo Tbilisi.