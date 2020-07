Európsky pohár v Čunove bude generálka na ME v pražskej Troji

Kalendár podujatí:

Svetové poháre



16.-18. októbra Tacen (Slov.)



6.-8. novembra Pau (Fr.)



Európske poháre



15.-16. augusta Tacen (Slov.)



4.-5. septembra Slovak Open Bratislava-Čunovo (SR)



majstrovstvá Európy



18.-20. septembra Praha-Troja (ČR)



1.-4. októbra MEJ a do 23 rokov Krakov (Poľ.)



Praha 1. júla (TASR) - Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) a Európska kanoistická asociácia (ECA) v uplynulých dňoch schválili kalendár podujatí, ktoré by vodní slalomári v prípade priaznivej pandemickej situácie mohli absolvovať do konca tohto roka.V itinerári napokon figurujú aj majstrovstvá Európy, ktoré sa mali konať v máji v Londýne, pre pandémiu koronavírusu ich však odložili. Šampionátu hrozilo aj zrušenie, napokon ho zorganizujú v Prahe od 18. do 20. septembra. "informovala stránka canoe.sk.ICF zároveň oznámila, že svetový šampionát juniorov a pretekárov do 23 rokov v novozélandskom Aucklande, ktorý sa mal konať v roku 2021, zrušila.4.-7. novembra MEJ a do 23 rokov Solkan (Slov.)