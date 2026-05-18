< sekcia Šport
Európsky pohár v lezení priniesol športové výkony 171 pretekárov
V Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši triumfoval medzi mužmi Adrien Lemaire z Francúzska, medzi ženami bola najlepšia Jakoba Rauter z Rakúska.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. mája (TASR) - Premiérový Európsky pohár v boulderingu na Slovensku priniesol do centra Liptovského Mikuláša športové výkony 171 pretekárov z Európy a zo sveta. Prvýkrát sa Európsky pohár v športovom lezení na Slovensku konal v exteriéri. Na Námestí osloboditeľov vyrástla takmer päť metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena, ktorá bola vytvorená ako špeciálny prototyp na mieru pre tieto preteky. TASR o tom v mene organizátorov informoval Marián Galajda.
V Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši triumfoval medzi mužmi Adrien Lemaire z Francúzska, medzi ženami bola najlepšia Jakoba Rauter z Rakúska. Veľmi blízko medaily bola aj jediná Slovenka vo finále - Martina Buršíková, ktorá napokon skončila na piatom mieste. „Celý víkend pretekala excelentne. Piate miesto je perfektné, získala kopec bodov a ďalšie skúsenosti, takže je to vynikajúce umiestnenie,“ uviedol Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James, hlavného organizátora podujatia.
Martinu povzbudzovalo celé námestie a aj samotná pretekárka priznala, že dosiahnutý výsledok je aj vďaka tejto podpore. „Samozrejme, je sa kam zlepšovať, ale som spokojná. Bolo veľmi cítiť podporu divákov a bolo to super. Veľmi ma to držalo a najmä v tých posledných bouldroch, keď som už nevládala, tak som sa aj vďaka nim snažila ešte viac,“ opísala Buršíková.
Exteriérový zážitok z tohto olympijského športu mal na Slovensku premiéru. „Je to prvýkrát na námestí, medzi ľuďmi. Je to olympijský šport, takže si zaslúži, aby o ňom ľudia vedeli. Atmosféra na finále ukázala, že to bolo dobré rozhodnutie, aj keď počasie s nami trochu pocvičilo,“ ozrejmil spoluorganizátor Matej Hulej z lezeckej steny Lozilla v Liptovskom Mikuláši. Dodal, že na podujatí sa zúčastnili pretekári z európskej špičky vrátane niektorých ďalších účastníkov Svetového pohára.
Predseda SHS James doplnil, že je príjemne prekvapený účasťou divákov na finálových zápoleniach. „Pre nás je to taký odrazový mostík do budúcna pre potenciálnu organizáciu Majstrovstiev Európy. Vieme to pripraviť a zvládnuť a dúfajme, že World Climbing Europe rozhodne v náš prospech,“ uzavrel Pacek.
V Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši triumfoval medzi mužmi Adrien Lemaire z Francúzska, medzi ženami bola najlepšia Jakoba Rauter z Rakúska. Veľmi blízko medaily bola aj jediná Slovenka vo finále - Martina Buršíková, ktorá napokon skončila na piatom mieste. „Celý víkend pretekala excelentne. Piate miesto je perfektné, získala kopec bodov a ďalšie skúsenosti, takže je to vynikajúce umiestnenie,“ uviedol Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James, hlavného organizátora podujatia.
Martinu povzbudzovalo celé námestie a aj samotná pretekárka priznala, že dosiahnutý výsledok je aj vďaka tejto podpore. „Samozrejme, je sa kam zlepšovať, ale som spokojná. Bolo veľmi cítiť podporu divákov a bolo to super. Veľmi ma to držalo a najmä v tých posledných bouldroch, keď som už nevládala, tak som sa aj vďaka nim snažila ešte viac,“ opísala Buršíková.
Exteriérový zážitok z tohto olympijského športu mal na Slovensku premiéru. „Je to prvýkrát na námestí, medzi ľuďmi. Je to olympijský šport, takže si zaslúži, aby o ňom ľudia vedeli. Atmosféra na finále ukázala, že to bolo dobré rozhodnutie, aj keď počasie s nami trochu pocvičilo,“ ozrejmil spoluorganizátor Matej Hulej z lezeckej steny Lozilla v Liptovskom Mikuláši. Dodal, že na podujatí sa zúčastnili pretekári z európskej špičky vrátane niektorých ďalších účastníkov Svetového pohára.
Predseda SHS James doplnil, že je príjemne prekvapený účasťou divákov na finálových zápoleniach. „Pre nás je to taký odrazový mostík do budúcna pre potenciálnu organizáciu Majstrovstiev Európy. Vieme to pripraviť a zvládnuť a dúfajme, že World Climbing Europe rozhodne v náš prospech,“ uzavrel Pacek.