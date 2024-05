Európsky unikát a 2 500 detí na tribúnach

Konečné poradie (FINÁLE, majstrovstvá Slovenska, SVIATOK FUTBALU, Trnava):

1. miesto: ZŠ Brezová, Piešťany

2. miesto: ZŠ s MŠ. Hurbanova, Martin

3. miesto: ZŠ Spojová, Banská Bystrica



Finále:

ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin - ZŠ Brezová 19 Piešťany 2:4



O 3. miesto:

ZŠ Spojová Banská Bystrica - ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou 10:3



A skupina, poradie: 1. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin, 2. ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou, 3. ZŠ Novomeského Trenčín, 4. ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou.



B skupina, poradie: 1. ZŠ Brezová 19 Piešťany, 2. ZŠ Spojová Banská Bystrica, 3. Základná škola Ul. Pohraničná Komárno, 4. ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou.



Individuálne ocenenia:

Najlepší strelec: Peter Paulinský (Moldava nad Bodvou) – 14 gólov.

Najlepšia strelkyňa: Sára Kubalová (Piešťany) - 2 góly.

Najlepší hráč: Mateo Pajer (Banská Bystrica).

Najlepšia hráčka: Ema Surovčíková (Senec), ktorá za svoje gesto fair-play dostala aj zelenú kartu.

Najlepší brankár: Damián Leonid Lengyel (Komárno).



Ďalší účastníci, víťazi krajských kôl McDonald’s Cup:

ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

ZŠ Novomeského Trenčín

ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou

Základná škola Ul. Pohraničná Komárno

ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec



Turnaj vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Odborným garantom je Slovenský futbalový zväz a už 25 rokov ho organizuje a podporuje spoločnosť McDonald´s.

Trnava 30. mája (OTS) - Zahrať si na reprezentačnom štadióne v Trnave sa nenaskytne každému. Drvivej väčšine futbalistov sa to nepodarí nikdy. Túto výnimočnú príležitosť dostali finalisti jubilejného 25. ročníka McDonald’s Cupu, futbalovej školskej súťaže pre žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl. A bol to zážitok na celý život.Postup do veľkolepého finále majstrovstiev Slovenska a Sviatku futbalu si vybojovalo osem víťazov krajských kôl. Favoritov na víťaza bolo viac, no vyhrať mohol len jeden. Po napínavom finále plnom emócii sa z cennej trofeje teší ZŠ Brezová z Piešťan.neskrývala nadšenie trénerka víťazného tímu. Piešťany sa na finálovom turnaji predstavili vôbec po prvý raz v histórii. A hneď sa zapísali do histórie.Finále na štadióne City Aréna v Trnave sa hralo v elektrizujúcej atmosfére, na tribúnach ho sledovali tisícky detí z trnavských základných škôl, rodičia a fanúšikovia tímov, ktorí prišli povzbudiť nádejné futbalové hviezdy. Piešťany po dvoch góloch zo záveru zvíťazili 4:2.povedal po víťaznom finále, ktorý patril medzi opory Piešťan. Šampióni jubilejného 25. ročníka McDonald’s Cupu uvidia na vlastné oči zápas EURO 2024 Slovensko – Rumunsko, ktorý sa hrá 26. mája vo Frankfurte.povedal, ktorého obľúbenými klubmi sú Bayern Mníchov a Manchester United.McDonald’s Cup je výnimočné podujatie, ktoré v Európe, s výnimkou Česka, nemá obdobu.uviedolMcDonald’s Cup je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Za 25 rokov si tento legendárny turnaj zahralo viac ako 250-tisíc chlapcov a dievčat, ktorí vytvorili 36-tisíc tímov. Priam neuveriteľné čísla! Na organizácii sa podieľalo viac ako 100-tisíc organizátorov.povedala Lucia Poláčeková z McDonald’s.povedalFinále na reprezentačnom štadióne je podľa neho veľkou motiváciou, aby deti hrali pravidelne a dotiahli to na profesionálnu úroveň. „Deti sú v tých najlepších rukách. Musíme im ukázať, že futbal nie sú len staré telocvične a roztrhané žinenky, ale že šport prináša aj veľké zážitky. Toto je vrchol ľadovca, no nezabúdajme na tých, čo sú na spodku pyramídy. Tisíce detí na okresných a krajských kolách, pretože zážitok by mal začínať už tam. Dôležité je, aby mali deti radosť z pohybu a športu,“ dodal.Pred veľkým finále sa na trávniku v exhibičnom zápase predstavili legendy slovenského futbalu, za ktoré nastúpili mená akoa ďalší. Proti nim stál výber, za ktorý hrali influenceriči bývalá reprezentantka. Výber vyhral 6:2. Zápas a samotné finále McDonald’s Cupu sledovali z lavičky náhradníkov aj ďalšie legendy československého futbalu. Pitný režim pre všetkých účastníkov zabezpečil RAJEC.povedalVeľkolepé finále sledovala priamo na tribúne v Trnave aj brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie. Atmosféru si užívala.uviedla, ktorá ako prvá dosiahla métu 100 štartov za Slovensko.povedalaKeď na trávnik v Trnave prišiel, deti boli nadšené. Štadión mohutne tlieskal.uzavrel