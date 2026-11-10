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Evander Kane opúšťa NHL, dohodol sa na zmluve s Novosibirskom
Tridsaťpäťročný krídelník už má skúsenosti z KHL, počas lockoutu v ročníku 2012/2013 krátko obliekal dres bieloruského Dinama Minsk.
Autor TASR
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Novosibirsk 10. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Evander Kane po 17 sezónach opúšťa zámorskú NHL a mieri do Ruska. S klubom KHL Sibir Novosibirsk podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.
Tridsaťpäťročný krídelník už má skúsenosti z KHL, počas lockoutu v ročníku 2012/2013 krátko obliekal dres bieloruského Dinama Minsk. V NHL naposledy hral za Vancouver, v minulej sezóne si v 71 zápasoch v drese Canucks pripísal 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií. Rok predtým vynechal celú základnú časť po sérii operácií, stihol sa však uzdraviť do play off a Edmontonu pomohol k postupu do finále Stanleyho pohára.
V zámorskej profilige predtým nastupoval aj za Atlantu Thrashers, jej nástupcu Winnipeg Jets, Buffalo Sabres a San Jose Sharks. Informáciu priniesla agentúra AP.
Tridsaťpäťročný krídelník už má skúsenosti z KHL, počas lockoutu v ročníku 2012/2013 krátko obliekal dres bieloruského Dinama Minsk. V NHL naposledy hral za Vancouver, v minulej sezóne si v 71 zápasoch v drese Canucks pripísal 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií. Rok predtým vynechal celú základnú časť po sérii operácií, stihol sa však uzdraviť do play off a Edmontonu pomohol k postupu do finále Stanleyho pohára.
V zámorskej profilige predtým nastupoval aj za Atlantu Thrashers, jej nástupcu Winnipeg Jets, Buffalo Sabres a San Jose Sharks. Informáciu priniesla agentúra AP.