Evander Kane uspel na súde, dostal do starostlivosti svoju dcéru

San Jose 2. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Evander Kane dostal do výhradnej starostlivosti svoju 16-mesačnú dcéru. Jeho bývalá manželka sa musí podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. Nezhody medzi manželmi trvajú od 1. augusta, keď Deanna Kaneová na Instagrame informovala, že útočník San Jose Sharks uzatváral stávky na vlastné zápasy.



Vedenie profiligy hokejistu vyšetrovalo, ale nenašlo žiadne dôkazy. Kane zasa nedávno obvinil manželku z predstierania tehotenstva. "Evander a Deanna Kane boli dnes postavení pred súd. Kane na súde uviedol, že má pretrvávajúce obavy z psychickej odolnosti pani Kaneovej, ktorá má podľa neho neliečené psychické problémy a tie majú následky pre ich malú dcéru. Súd dnes rozhodol tak, že ponechal dcéru vo výhradnej starostlivosti Evanderovi. Pani Kaneová ju môže navštevovať pod odborným dohľadom počas čakania na psychiatrické vyšetrenie," uviedol portál ca.sports.yahoo.com.



V reakcii na to Kaneova manželka okamžite porušila predchádzajúce súdne príkazy zakazujúce uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach o jej manželovi a ohovárania na verejnosti. "Evander naďalej dúfa, že jeho bývalá manželka dostane potrebnú pomoc," uviedol hokejistov agent Dan Milstein.



Kane nemohol hrať od začiatku sezóny pre prebiehajúce vyšetrovanie a v polovici októbra ho vedenie NHL suspendovalo na 21 zápasov za porušenie covidového protokolu. Tridsaťročný krídelník sa prezentoval ako plne zaočkovaný hráč, neskôr však vyšlo najavo, že mal falošnú vakcinačnú kartu. Do diania sa mohol vrátiť 30. novembra v zápase proti New Jersey, ale deň pred vypršaním trestu ho klub umiestnil na waiver listinu. Odtiaľ si ho však nikto nevybral a tak putoval na farmu San Jose Barracuda v AHL.