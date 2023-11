Evans bude týždne chýbať Manchestru United pre zranenie stehna

Manchester 11. novembra (TASR) - Severoírsky futbalista Jonny Evans bude chýbať svojim spoluhráčom z Manchestru United niekoľko týždňov. Tridsaťpäťročný stopér utrpel zranenie stehna v stredajšom zápase Ligy majstrov proti FC Kodaň (3:4), ihrisko musel opustiť už v 15. minúte.



Evans, ktorý sa vrátil do United v letnom prestupovom období, sa v uplynulých týždňoch objavoval v základnej zostave spoločne s Raphaelom Varanom. Okrem klubových stretnutí vynechá aj záverečné dva reprezentačné duely kvalifikácie ME 2024. Severné Írsko je v H-skupine na piatom mieste so šiestimi bodmi a nemá už šancu na postup. Informácie priniesla agentúra DPA.