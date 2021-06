Evans by sa mohol vrátiť do zostavy Montrealu ešte v sérii s Vegas

Montreal 13. júna (TASR) - Kanadský hokejista Jake Evans by sa mohol vrátiť do zostavy Montrealu ešte v semifinálovej sérii play off NHL s Vegas Golden Knights. Dvadsaťpäťročný útočník utrpel otras mozgu počas prvého zápasu finále Severnej divízie, keď ho nešetrne poslal na ľad Mark Scheifele z Winnipegu.



Evans už začal s individuálnym tréningom, hoci zatiaľ korčuľuje sám tréner Dominique Ducharme verí, že o pár dní bude schopný nastúpiť: "V piatok bol na ľade iba chvíľu, ale v sobotu už dlhšie. Pokračuje po krokoch, ale správnym smerom. Vrátiť by sa mohol o tri či štyri dni, ale pri týchto zraneniach človek nikdy nevie odhadnúť presný čas."



Scheifele za svoj zákrok inkasoval v zápase päťminútový trest plus do konca zápasu, oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL ho dodatočne potrestalo dištancom na štyri duely. Informoval o tom web profiligy.