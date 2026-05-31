Evans ovládol Rely Japonska a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu
Autor TASR
Toyota City 31. mája (TASR) - Britský automobilový pretekár Elfyn Evans si v nedeľu upevnil vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta v rely. Triumfoval na Rely Japonska a pripísal si druhé víťazstvo v sezóne.
Rodák z Walesu zvíťazil s náskokom 12,8 sekundy pred francúzskym úradujúcim majstrom sveta Sebastienom Ogierom. Tretie miesto obsadil Fín Sami Pajari. Evans z tímu Toyota Gazoo Racing zvíťazil v Japonsku už tretíkrát v kariére. V celkovom poradí šampionátu má na konte 151 bodov a v polovici sezóny vedie o 20 bodov pred tímovým kolegom Takamotom Kacutom.
Po tom, čo päťkrát skončil celkovo druhý, sa môže Evans stať premiérovo majstrom sveta. „Je pred nami ešte dlhá cesta a je priskoro o tom hovoriť. Musíme si jednoducho užiť toto víťazstvo,“ reagoval Evans podľa agentúry AFP. Do čela rely sa dostal už v úvode a vedenie si udržal až do cieľa. Zároveň na siedmom podujatí v sezóne dosiahol 50. pódiové umiestnenie vo svojej kariére.
Ogier sa síce v záverečný deň dokázal na Evansa dotiahnuť, no jeho náskok bol príliš veľký. „Tento víkend sa mi to nepodarilo. Nebola to zlá rely. Rozhodujúca strata na Elfyna vznikla v jednej rýchlostnej skúške pre pozíciu na trati. Zvyšok súťaže bol aj napriek problémom veľmi vyrovnaný,“ povedal 42-ročný Ogier, ktorý je v celkovom poradí piaty.
Rely Japonska - 7. podujatie MS v rely:
1. Elfyn Evans (V.Brit/Toyota) 3:17:08,0 h, 2. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) +12,8 s, 3. Sami Pajari (Fín./Toyota) +51,4, 4. Takamoto Kacuta (Jap./Toyota) +1:03,5 min, 5. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +2:34,8, 6. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +3:13,6
celkové poradie (po 7 zo 14 pretekov):
1. Evans 151 b, 2. Kacuta 131, 3. Oliver Solberg (Švéd./Toyota) 102, 4. Pajari 96, 5. Ogier 90, 6. Fourmaux 89
