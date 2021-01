Evans predĺžil zmluvu s Leicesterom

Leicester 1. januára (TASR) - Futbalový obranca Jonny Evans sa dohodol s vedením Leicesteru City na predĺžení platnosti svojho kontraktu. V tíme Premier League bude pôsobiť do konca sezóny 2022/2023.



Severoírsky reprezentant prišiel do Leicesteru v júni 2018 z West Bromwichu. "Od prvého dňa, čo som sem prišiel, to tu milujem. Je tu skvelá atmosféra a klub má navyše veľké ambície," vyhlásil podľa AP 33-ročný obranca, ktorý v minulosti hral aj za Manchester United.