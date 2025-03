Evans zvíťazil na Rely Keňa a zvýšil náskok v celkovom poradí

konečné výsledky Rely Keňa 2025:



1. Elfyn Evans (Brit./Toyota Yaris) 4:20:03,8 h, 2. Ott Tänak (Est./Hyundai i20) +1:09,9, 3. Thierry Neuville (Belg./Hyundai i20) +3:32,0



Priebežné poradie MS (po 3 zo 14 pretekov):



1. Evans 88 b., 2. Neuville 52, 3. Tänak 49

Naivasha 23. marca (TASR) - Waleský automobilový pretekár Elfyn Evans zvíťazil na Rely Keňa a zvýšil svoj náskok na čele svetového šampionátu. V boji o titul má 36-bodový náskok na obhajcu titulu Belgičana Thierryho Neuvillea. Pre Evansa to bolo druhé víťazstvo za sebou.Na druhom mieste sa umiestnil Ott Tänak z Estónska, tretí skončil Neuville. Pre 36-ročného Evansa to bol prvý triumf na kenskej rely. Do sezóny vstúpil druhým miestom na Rely Monte Carlo, následne triumfoval vo Švédsku. Svoje 11. víťazstvo v kariére dosiahol s náskokom 1:09,9 minúty. "uviedol Evans.Svetový šampionát bude pokračovať v apríli na Kanárskych ostrovoch.