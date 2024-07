Evason sa stal hlavným koučom Columbusu: Naozaj sa teším

Columbus 22. júla (TASR) - Kanaďan Dean Evason sa stal novým trénerom hokejového tímu Columbus Blue Jackets. Podľa agentúry AP sa s klubom zámorskej NHL dohodol na "viacročnom" kontrakte.



Evason viedol uplynulých päť sezón Minnesotu, ktorá s ním v novembri ukončila spoluprácu. "V tomto tíme je skvelé jadro a veľa mladých talentov. Naozaj sa teším na spoluprácu s touto skupinou a na to, že pomôžem stať sa tímom, ktorý hrá extrémne tvrdo a súťaží na najvyššej úrovni," uviedol 59-ročný tréner.



"V tejto lige strávil viac ako dve desaťročia ako hráč, asistent trénera i hlavný tréner. Verím, že skúsenosti spojené s tým, aký je to skvelý človek, umožnia Deanovi dostať z našich hráčov to najlepšie a dostanú nás na cestu k úspechu," uviedol na Evasonovu adresu generálny riaditeľ klubu Don Waddell.