Evenepoel a Roglič na štarte Criterium du Dauphine, Vingegaard chýba

Paríž 24. mája (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel aj Slovinec Primož Roglič budú štartovať na prestížnych pretekoch Criterium du Dauphine, no Dán Jonas Vingegaard bude chýbať. V piatok o tom informovali organizátori podujatia.



Tradičná previerka pred Tour de France odštartuje 2. a vyvrcholí 9. júna. Evenepoel a Roglič sa stihli dať dokopy po hromadnom páde v 4. etape Okolo Baskicka, no Vingegaard utrpel najvážnejšie zranenia a stále nie je známe, kedy sa vráti do pelotónu.



Dvojnásobný víťaz Tour de France si pri páde zlomil kľúčnu kosť, rebrá a poškodil si pľúca. Na bicykel sa vrátil až 7. mája a tento týždeň trénoval na Malorke. Informovala agentúra AFP.