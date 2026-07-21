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Evenepoel zdolal Pogačara v časovke o 28 sekúnd a má 16. etapu
Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipowitz z tímu Red Bull Bora-hansgrohe, piaty muž po nedeli spadol a odstúpil z pretekov.
Autor TASR,aktualizované
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Thonon les Bains 21. júla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull Bora-hansgrohe sa stal víťazom utorkovej 16. etapy 113. ročníka Tour de France, ktorou bola individuálna časovka na 26,1 km so štartom v Évian les Bains a cieľom v Thonon les Bains. V cieli mal náskok 28,4 sekundy pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom z SAE Team Emirates, ktorý si pohodlne udržal vedúcu priečku v celkovom hodnotení. Tretí skončil Dán Mattias Skjelmose z Lidlu-Trek s mankom 1,04 s.
Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného favorita na triumf v etape. Úradujúci olympijský šampión i majster sveta v časovke v ideálnom slnečnom počasí na ťažkej trati neurobil žiadnu chybu a zapísal si druhé prvenstvo na tohtoročnej Tour. Nadviazal na úspech v nedeľnej 15. etape. Pogačar predviedol kvalitnú jazdu a ako jediný sa dokázal držať časovo na dohľad Evenepoela. Po polovici trate mal manko 14 sekúnd, Skjelmose zaostával už o 55. Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipowitz z tímu Red Bull Bora-hansgrohe, piaty muž po nedeli spadol a odstúpil z pretekov.
Časovka mala náročný profil. Hneď v úvode pripravili organizátori stúpanie na Cote de Larringes, ktoré malo 9,7 km a priemerný sklon 4,3 percenta a bolo zároveň vrchárskou prémiou druhej kategórie. Cyklisti sa vďaka nemu dostali z výšky 390 metrov nad morom na štarte na 799. Následne prišlo na radu klesanie a záverečných 9 km bolo po rovine s miernym klesaním. Cieľ bol vo výške 392 m.n.m.
Na štvrtej priečke finišoval Paul Seixas z Decathlonu (+1,16), 19-ročný francúzsky talent potvrdil ambíciu získať biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, no ten si udržal Isaac del Toro (SAE), ktorý za ním zaostal iba o päť sekúnd a patrila mu 5. priečka. Mexičanovi naďalej patrí aj 3. priečka v celkovom poradí. Zlý deň mal Španiel Juan Ayuso, obsadil až 15. miesto so stratou 2,22 s.
Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného favorita na triumf v etape. Úradujúci olympijský šampión i majster sveta v časovke v ideálnom slnečnom počasí na ťažkej trati neurobil žiadnu chybu a zapísal si druhé prvenstvo na tohtoročnej Tour. Nadviazal na úspech v nedeľnej 15. etape. Pogačar predviedol kvalitnú jazdu a ako jediný sa dokázal držať časovo na dohľad Evenepoela. Po polovici trate mal manko 14 sekúnd, Skjelmose zaostával už o 55. Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipowitz z tímu Red Bull Bora-hansgrohe, piaty muž po nedeli spadol a odstúpil z pretekov.
Časovka mala náročný profil. Hneď v úvode pripravili organizátori stúpanie na Cote de Larringes, ktoré malo 9,7 km a priemerný sklon 4,3 percenta a bolo zároveň vrchárskou prémiou druhej kategórie. Cyklisti sa vďaka nemu dostali z výšky 390 metrov nad morom na štarte na 799. Následne prišlo na radu klesanie a záverečných 9 km bolo po rovine s miernym klesaním. Cieľ bol vo výške 392 m.n.m.
Na štvrtej priečke finišoval Paul Seixas z Decathlonu (+1,16), 19-ročný francúzsky talent potvrdil ambíciu získať biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, no ten si udržal Isaac del Toro (SAE), ktorý za ním zaostal iba o päť sekúnd a patrila mu 5. priečka. Mexičanovi naďalej patrí aj 3. priečka v celkovom poradí. Zlý deň mal Španiel Juan Ayuso, obsadil až 15. miesto so stratou 2,22 s.