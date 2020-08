Evenepoel skončil po ťažkom páde v Lombardsku v nemocnici

Como 15. augusta (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel mal ťažký pád na sobotňajšej klasike Okolo Lombardska. V prudkom klesaní nezvládol zákrutu, nabúral do nízkeho múru na moste a prepadol dolu. Približne po dvadsiatich minútach ho odviezla sanitka, na fotografiách bol pri vedomí, no s bolestivou grimasou a fixáciou krku.



Bližšie informácie o zdravotnom stave 20-ročného Belgičana neboli krátko po nehode známe. "Remca Evenepoela ošetrili lekári a sanitka ho transportovala do nemocnice v Come. Ďakujem všetkým, ktorí mu zaželali skoré uzdravenie, veľa to pre nás znamená! Zároveň prosíme, aby ste sa vyhli špekuláciám o jeho zdravotnom stave, keď budeme mať niečo nové, budeme o tom informovať," napísal jeho tím Deceuninck-Quick-Step na twitteri.



Evenepoelov spadol do priekopy so stromami v jednom z najrýchlejších a technicky najnáročnejších zjazdov v profesionálnej cyklistike. V roku 2017 sa tam zranili Jan Bakelants, Laurens de Plus, Simone Petilli aj Daniel Martinez. Na mieste nehody bol rýchlo tímový kolega Davide Bramati. "Nevideli sme pád, iba sme o ňom počuli v tímovom rádiu. Keď sme prišli, zbadal som iba jeho bicykel a bicykel bez jazdca nie je pekný pohľad. Hneď som išiel dolu a videl som, že je v poriadku. Mohol hovoriť a povedal, že pociťuje bolesť na pravej strane. Teraz je v nemocnici s lekármi, šéfom tímu Patrickom Lefeverem a rodinou. Myslím si, že sa zotaví, ale toto naše nešťastie by sa už mohlo skončiť," povedal Bramati. Ďalší pretekár Quick-Stepu Fabio Jakobsen z Holandska mal hrozivú haváriu na pretekoch Okolo Poľska, utrpel vážne zranenia hlavy, no už ho prepustili z nemocnice domov.



Evenepoela považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky. Tento rok štartoval na štyroch etapových podujatiach a na všetkých štyroch slávil celkové prvenstvo.



V závere sobotňajších pretekov navyše v malej rýchlosti zrazilo Nemca Maximiliana Schachmanna auto, ktoré nepatrilo do kolóny pretekov a na trati nemalo čo robiť. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe si pri páde poranil rameno, no do cieľa prišiel na siedmom mieste.