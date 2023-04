Evenepoel obhájil triumf na Liége - Bastogne - Liége

Liége 23. apríla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel obhájil vlaňajší triumf na 109. ročníku monumentu Liége - Bastogne - Liége. Jazdec stajne Soudal-QuickStep unikol rovnako ako vlani na stúpaní Côte de la Redoute a po 258,1 kilometroch prišiel do cieľa v čase 6:15:49 hodiny. Druhý finišoval s minútovou stratou Brit Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) a tretí skončil Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious).



Na pretekárov v nedeľu čakalo jedenásť kategorizovaných stúpaní a niekoľko ďalších kopcov. Už od štartu sa pokúšali o únik viacerí cyklisti a po pár kilometroch sa vytvorila jedenásťčlenná skupina, ktorá mala k dobru približne štyri minúty. Na 85. kilometri sa skončila púť víťaza spred dvoch rokov a jedného z dvoch hlavných favoritov Tadeja Pogačara. Slovinský cyklista spadol a so zlomeninou v zápästí skončil v nemocnici. Spolu s ním odstúpil aj Mikkel Honore. Pogačar, ktorý predtým triumfoval na klasikách Amstel Gold Race a Valónsky šíp, tak nezískal zriedkavé triple. Nenapodobnil Davida Rebellina a Philippa Gilberta, ktorí doteraz ako jediní vyhrali v jednej sezóne všetky tri najstaršie klasiky.



Približne v polovici pretekov sa spustil dážď a náskok úniku sa zúžil pod tri minúty. V balíku udávali tempo najmä jazdci Soudal-QuickStep pre svojho favorita a obhajcu vlaňajšieho triumfu Evenepoela. Vysoká rýchlosť pelotónu robila problémy viacerým cyklistom a postupne sa rozpadal aj únik, v ktorom zostalo 60 km pred cieľom už len päť jazdcov. Ich náskok však rýchlo klesal. Po stúpaní na Rosier zostali na čele už len Jan Tratnik (Jumbo-Visma) a Simone Velasco (Astana). Do cieľa zostávali ešte štyri kopce a pod La Redoute 33 km pred cieľom sa ich pokus skončil. Na tomto stúpaní si Evenepoel vlani vypracoval rozhodujúci náskok a zaútočil tam aj tento rok. Chvíľu sa s ním dokázal držať len Pidcock, lenže dvadsaťtriročný Belgičan na ďalšom nekategorizovanom stúpaní preradil na ešte vyšší stupeň a to jeho britský súper nevydržal. Evenepoel mal 23 km pred páskou k dobru už minútu a išiel si po obhajobu triumfu a 41. víťazstvo v kariére. Za ním sa bojovalo už len o druhé a tretie miesto. Zo skupiny prenasledovateľov sa v závere vyprofilovala trojica Pidcock, Buitrago a Ben Healy (EF Education-EasyPost), ktorá si to rozdala o druhé miesto. Najlepšie nohy mal v závere britský pretekár.