Evenepoel sa plánuje vrátiť do súťažného diania na polovicu apríla

Brusel 28. decembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel plánuje po zranení návrat do súťažného diania v polovici apríla. Dvojnásobný olympijský šampión z Paríža a úradujúci majster sveta v časovke by chcel bojovať o prvenstvo na ardenských klasikách, s účasťou na Giro d'Italia predbežne nepočíta.



Evenepoel sa zranil 3. decembra, keď narazil počas tréningu do otvorených dverí poštovej dodávky a zlomil si pravú ruku, pravú lopatku i rebrá. Navyše si vykĺbil kľúčnu kosť a pomliaždil pľúca. "Pôvodný plán bolo vrátiť sa v úvode marca, no to už padlo. V tejto chvíli mám v hlave Brabantský šíp, chcem tam byť na štarte a potom aj na všetkých troch ardenských klasikách. A chcem tam bojovať o víťazstvo," prezradil Evenepoel v sobotňajšom rozhovore pre belgické periodikum La Derniere Heure.



Brabantský šíp je na programe 18. apríla 2025, ardenské klasiky tvoria Amstel Gold Race (20. 4.), Valónsky šíp (23. 4.) a Liege-Bastogne-Liege (27. 4.). Až po nich nasleduje Giro d'Italia (9. 5. - 1. 6.), na trojtýždňový etapák si však Evenepoel zatiaľ netrúfa. "Giro je pre mňa pravdepodobne priskoro. Ale ktovie," úplne nevylúčil svoj štart v Taliansku belgický jazdec stajne Soudal Quick-Step.