Evenepoel sa po ťažkom páde zotavil a už opäť trénuje

Brusel 8. februára (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel sa po pol roku vrátil do tréningového procesu. Strieborný medailista z časovky na MS 2019 v Anglicku sa liečil zo zranení, ktoré utrpel po ťažkom páde v auguste na pretekoch Okolo Lombardska.



Dvadsaťjedenročný Belgičan na talianskej klasike v prudkom klesaní nezvládol zákrutu, narazil do nízkeho múru na moste a prepadol dolu. Vyšetrenia ukázali, že utrpel viacero zranení vrátane zlomeniny panvy a podliatiny pravého pľúcneho laloka. "Som skutočne veľmi šťastný, že môžem opäť nasadnúť na bicykel a znovu jazdiť. Momentálne musím postupovať krok za krokom. Môj budúci program bude závisieť od môjho pokroku. Dôležité v tejto chvíli je to, že môj stav sa zlepšuje," cituje AP Evenepoela.



Mladý Belgičan na seba upozornil už počas svojej prvej profesionálnej sezóny, keď si pripísal aj triumf na Clasica San Sebastian. Odborníci ho považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky.