Evenepoel sa vráti v júni, mal by stihnúť Tour i OH v Paríži

Brusel 19. apríla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel sa zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti a do súťažného kolotoča sa chce vrátiť v júni. Dvojnásobný majster sveta by mal stihnúť Tour de France i OH 2024 v Paríži.



Evenepoel sa zranil začiatkom apríla pri ťažkom páde počas 4. etapy Okolo Baskicka a musel ísť na operáciu. Od 2.-9. júna chce štartovať na Criterium du Dauphine vo Francúzsku. Predtým plánuje trénovať v Španielsku vo vysokej nadmorskej výške, informovala agentúra AP.



"Bude to niečo výnimočné, už sa teším na kombináciu Tour a olympijských hier. Obe podujatia sa uskutočnia v tej istej krajine, takže príprava bude jednoduchšia. Pred OH 2020 v Tokiu to bolo pre mňa i pre ostatných chalanov z profikolotoča oveľa náročnejšie," uviedol Evenepoel.