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Evenepoel štvrtýkrát triumfoval na klasike San Sebastian
Dvadsaťšesťročný Evenepoel dosiahol na baskickej klasike rekordné štvrté víťazstvo.
Autor TASR
San Sebastian 1. augusta (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral sobotné jednodňové preteky Clásica San Sebastian zaradené do seriálu UCI WorldTour. Jazdec tímu Red Bull-Bora-hansgrohe zdolal v záverečnom špurte dvojice Ekvádorčana Richarda Carapaza, tretí Ben Tulett z Veľkej Británie zaostal o 29 sekúnd.
Evenepoel nastúpil v záverečnom stúpaní Murgil Tontorra a jeho tempo dokázal zachytiť iba Carapaz. Dvojica prišla spoločne až na cieľový bulvár v San Sebastiane, kde mal viac síl Belgičan. Ten sa približne 60 km pred cieľom musel vracať do pelotónu po technických problémoch, no s pomocou tímového kolegu Giulia Pellizzariho sa dostal späť do hlavnej skupiny.
Dvadsaťšesťročný Evenepoel dosiahol na baskickej klasike rekordné štvrté víťazstvo. Predtým na nej triumfoval v rokoch 2019, 2022 a 2023 a prekonal tak doterajšie maximum Španiela Marina Lejarretu, ktorý vyhral trikrát.
Evenepoel nastúpil v záverečnom stúpaní Murgil Tontorra a jeho tempo dokázal zachytiť iba Carapaz. Dvojica prišla spoločne až na cieľový bulvár v San Sebastiane, kde mal viac síl Belgičan. Ten sa približne 60 km pred cieľom musel vracať do pelotónu po technických problémoch, no s pomocou tímového kolegu Giulia Pellizzariho sa dostal späť do hlavnej skupiny.
Dvadsaťšesťročný Evenepoel dosiahol na baskickej klasike rekordné štvrté víťazstvo. Predtým na nej triumfoval v rokoch 2019, 2022 a 2023 a prekonal tak doterajšie maximum Španiela Marina Lejarretu, ktorý vyhral trikrát.
Clásica San Sebastian (221,2 km) - výsledky:
1. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 5:23:10 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) rovnaký čas, 3. Ben Tulett (V. Brit./Team Visma-Lease a Bike), 4. Cristian Scaroni (Tal./XDS Astana Team), 5. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 6. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek), 7. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates-XRG), 8. Marc Hirschi (Švaj./Tudor Pro Cycling Team), 9. Marcel Camprubí (Šp./Q36.5 Pro Cycling Team), 10. Léo Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM Team) všetci +29 s
1. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 5:23:10 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) rovnaký čas, 3. Ben Tulett (V. Brit./Team Visma-Lease a Bike), 4. Cristian Scaroni (Tal./XDS Astana Team), 5. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 6. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek), 7. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates-XRG), 8. Marc Hirschi (Švaj./Tudor Pro Cycling Team), 9. Marcel Camprubí (Šp./Q36.5 Pro Cycling Team), 10. Léo Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM Team) všetci +29 s