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Evenepoel vyhral 15. etapu: „Trasiem sa od emócií“
Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegaarda z Dánska (Visma), ktorý po páde odstúpil.
Autor TASR,aktualizované
Plateau de Solaison 19. júla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Red Bull Bora-Hansgrohe sa po záverečnom stúpaní presadil v špurte proti dvojici zo SAE Team Emirates a 183,9 km dlhú trasu zo Champagnole na vrchol Plateau de Solaison zvládol za 4:23:09 hodiny. Druhý finišoval líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí bol jeho tímový kolega Isaac del Toro z Mexika. Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegaarda z Dánska (Visma), ktorý po páde odstúpil.
Dvadsaťšesťročný Evenepoel v záverečnom stúpaní odolal nástupom del Tora a pripísal si tretie etapové víťazstvo na Tour. Po Vingegaardovom konci sa posunul aj na druhé miesto celkového poradia, na vedúceho Pogačara stráca však až päť minút. „Trasiem sa od emócií. Bol to veľmi ťažký deň, od štartu sa išlo veľmi rýchlo. Ja som sa necítil vôbec dobre, ale počas dňa som sa rozbehol. Pre mňa je veľký krok dopredu, že som v poslednom kopci dokázal držať krok s nimi dvoma. Je to skvelý pocit a znamená to pre mňa veľa. Druhý útok Isaaca bol pre mňa perfektný, keďže som držal to tempo až do cieľa. Je obrovská škoda, že Jonas musel odstúpiť,“ povedal Evenepoel pre Eurosport.
Druhý týždeň Tour vyvrcholil náročnou etapou so štyrmi horskými prémiami a 4098 výškovými metrami, ktorá končila stúpaním do cieľa v priesmyku Plateau de Solaison dlhom 11,3 kilometrov s priemerným sklonom až deväť percent. Rýchlostná prémia sa nachádzala hneď v úvode a tak sa tímy Alpecin a Lild-Trek postarali o to, aby sa nikto neodtrhol. Najviac 25 bodov získal rovnako ako v sobotu Jasper Philipsen (Alpecin) a druhý bol opäť líder bodovacej súťaže Mads Pedersen (Lidl). Po nej sa viacerí jazdci pokúsili o únik, ale ten sa nevytvoril ani na prvom stúpaní na Côte des Rousses (3. kat., 6,7 km, 5,2%), keďže pelotón držal vysoké tempo.
Brejk sa sformoval až po vyše 80 km, keď sa na zvlnených cestách oddelila početná skupina. Dostalo sa do nej 24 jazdcov, medzi nimi napríklad Egan Bernal, Quinn Simmons, Tom Pidcock, Ewen Costiou, Mauro Schmid, Adam Yates či Alex Baudin. Balík už túto skupinu nechal odísť, no nepustil ju nad tri minúty. Únik sa roztrhal na druhom stúpaní na Col de la Croisette (1. kat., 4,6 km, 11%), keď sa na čele osamostatnil Simmons a pripísal si desať bodov na prémii. V následnom dlhom zjazde sa vytvorila malá skupinka, z ktorej po predposlednom stúpaní na Côte du Mont (3. kat., 2 km, 7,6%) zaútočil Schmid a vytvoril si malý náskok. Súperi však boli hneď za ním a hlavne sa blížil balík s najväčšími favoritmi, ktorí strácali už len niečo vyše dve minúty.
Rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli pretekári Vismy, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE del Toro a Brandon McNulty. Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou, držal si rameno a zakrátko nastúpil do sanitky so zavesenou pravou rukou. Jeho Tour sa tak predčasne skončila. Na predchádzajúcich piatich dvakrát vyhral a trikrát skončil druhý.
Pád poznačil aj tempo pelotónu a nový impulz dostali pretekári na čele. Schmid si priviezol pod posledné stúpanie necelé tri minúty, jeho prenasledovatelia o asi 20 sekúnd menej. V stúpaní na Plateau de Solaison sa čoskoro dostal na čelo opäť americký majster Simmons s náskokom 20 sekúnd pred Pidcockom a Yatesom. Hlavný balík strácal minútu a pol, no osem km pred cieľom zvýšil tempo Pogačar a zostali s ním už len lídri jednotlivých tímov. Po ďalšom šliapnutí obhajcu trofeje s ním vydržal už len kolega del Toro a pred etapou tretí v celkovom poradí Evenepoel. Čoskoro dobehli pretekárov z úniku a Pogačarovi s del Torom ešte na chvíľku pomohol ďalší z tímu SAE Yates. Simmonsa dostihli päť km pred vrcholom a vpredu tak zostali už len dvojica zo SAE a Evenepoel. Pogačar už neútočil a snažil sa dotiahnuť do cieľa del Tora a dopriať mu druhý etapový triumf. Mexický pretekár to skúsil dvakrát, no Evenepoela sa nezbavil a ten nakoniec vyhral po špurte pred Pogačarom.
Dvadsaťšesťročný Evenepoel v záverečnom stúpaní odolal nástupom del Tora a pripísal si tretie etapové víťazstvo na Tour. Po Vingegaardovom konci sa posunul aj na druhé miesto celkového poradia, na vedúceho Pogačara stráca však až päť minút. „Trasiem sa od emócií. Bol to veľmi ťažký deň, od štartu sa išlo veľmi rýchlo. Ja som sa necítil vôbec dobre, ale počas dňa som sa rozbehol. Pre mňa je veľký krok dopredu, že som v poslednom kopci dokázal držať krok s nimi dvoma. Je to skvelý pocit a znamená to pre mňa veľa. Druhý útok Isaaca bol pre mňa perfektný, keďže som držal to tempo až do cieľa. Je obrovská škoda, že Jonas musel odstúpiť,“ povedal Evenepoel pre Eurosport.
Druhý týždeň Tour vyvrcholil náročnou etapou so štyrmi horskými prémiami a 4098 výškovými metrami, ktorá končila stúpaním do cieľa v priesmyku Plateau de Solaison dlhom 11,3 kilometrov s priemerným sklonom až deväť percent. Rýchlostná prémia sa nachádzala hneď v úvode a tak sa tímy Alpecin a Lild-Trek postarali o to, aby sa nikto neodtrhol. Najviac 25 bodov získal rovnako ako v sobotu Jasper Philipsen (Alpecin) a druhý bol opäť líder bodovacej súťaže Mads Pedersen (Lidl). Po nej sa viacerí jazdci pokúsili o únik, ale ten sa nevytvoril ani na prvom stúpaní na Côte des Rousses (3. kat., 6,7 km, 5,2%), keďže pelotón držal vysoké tempo.
Brejk sa sformoval až po vyše 80 km, keď sa na zvlnených cestách oddelila početná skupina. Dostalo sa do nej 24 jazdcov, medzi nimi napríklad Egan Bernal, Quinn Simmons, Tom Pidcock, Ewen Costiou, Mauro Schmid, Adam Yates či Alex Baudin. Balík už túto skupinu nechal odísť, no nepustil ju nad tri minúty. Únik sa roztrhal na druhom stúpaní na Col de la Croisette (1. kat., 4,6 km, 11%), keď sa na čele osamostatnil Simmons a pripísal si desať bodov na prémii. V následnom dlhom zjazde sa vytvorila malá skupinka, z ktorej po predposlednom stúpaní na Côte du Mont (3. kat., 2 km, 7,6%) zaútočil Schmid a vytvoril si malý náskok. Súperi však boli hneď za ním a hlavne sa blížil balík s najväčšími favoritmi, ktorí strácali už len niečo vyše dve minúty.
Rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli pretekári Vismy, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE del Toro a Brandon McNulty. Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou, držal si rameno a zakrátko nastúpil do sanitky so zavesenou pravou rukou. Jeho Tour sa tak predčasne skončila. Na predchádzajúcich piatich dvakrát vyhral a trikrát skončil druhý.
Pád poznačil aj tempo pelotónu a nový impulz dostali pretekári na čele. Schmid si priviezol pod posledné stúpanie necelé tri minúty, jeho prenasledovatelia o asi 20 sekúnd menej. V stúpaní na Plateau de Solaison sa čoskoro dostal na čelo opäť americký majster Simmons s náskokom 20 sekúnd pred Pidcockom a Yatesom. Hlavný balík strácal minútu a pol, no osem km pred cieľom zvýšil tempo Pogačar a zostali s ním už len lídri jednotlivých tímov. Po ďalšom šliapnutí obhajcu trofeje s ním vydržal už len kolega del Toro a pred etapou tretí v celkovom poradí Evenepoel. Čoskoro dobehli pretekárov z úniku a Pogačarovi s del Torom ešte na chvíľku pomohol ďalší z tímu SAE Yates. Simmonsa dostihli päť km pred vrcholom a vpredu tak zostali už len dvojica zo SAE a Evenepoel. Pogačar už neútočil a snažil sa dotiahnuť do cieľa del Tora a dopriať mu druhý etapový triumf. Mexický pretekár to skúsil dvakrát, no Evenepoela sa nezbavil a ten nakoniec vyhral po špurte pred Pogačarom.
Výsledky 15. etapy Tour de France (Champagnole - Plateau de Solaison, 183,9 km):
1. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-Hansgrohe) 4:23:09 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) rovnaký čas, 3. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +6 s, 4. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +58, 5. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-Hansgrohe) rovnaký čas, 6. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious) +1:57, 7. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) rovnaký čas, 8. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +2:00, 9. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) rovnaký čas, 10. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +2:16
celkové poradie:
1. Pogačar 55:41:31 h, 2. Evenepoel +5:00, 3. del Toro +5:58, 4. Seixas +6:23, 5. Lipowitz +6:48, 6. Skjelmose +7:28, 7. Ayuso +9:38, 8. Martinez +10:28, 9. Tom Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5) +11:19, 10. Jordan Jegat (Fr./TotalEnergies) +19:26
1. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-Hansgrohe) 4:23:09 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) rovnaký čas, 3. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +6 s, 4. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +58, 5. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-Hansgrohe) rovnaký čas, 6. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious) +1:57, 7. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) rovnaký čas, 8. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +2:00, 9. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) rovnaký čas, 10. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +2:16
celkové poradie:
1. Pogačar 55:41:31 h, 2. Evenepoel +5:00, 3. del Toro +5:58, 4. Seixas +6:23, 5. Lipowitz +6:48, 6. Skjelmose +7:28, 7. Ayuso +9:38, 8. Martinez +10:28, 9. Tom Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5) +11:19, 10. Jordan Jegat (Fr./TotalEnergies) +19:26