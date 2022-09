Evenepoel vyhral 18. etapu Vuelty a upevnil si pozíciu na čele

výsledky 18. etapy (Trujillo - Alto del Piornal, 192 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 4:45:17 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +2 s, 3. Robert Gesink (Hol./Jumbo-Visma) rovnaký čas, 4. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +13, 5. Thymen Arensman (Hol./DSM), 6. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 7. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën), 8. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates), 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Qazaqstan), 10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Evenepoel 69:59:12 h, 2. Mas +2:07 min, 3. Ayuso +5:14, 4. Lopez +5:56, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), 6. Almeida +7:14, 7. Arensman +8:09, 8. O´Connor +9:34, 9. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-EasyPost) +9:56, 10. Hindley +12:03

Alto del Piornal 8. septembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral štvrtkovú 18. etapu pretekov Vuelta a Espaňa a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia. Jazdec stajne Quick-Step Alpha Vinyl sa presadil v záverečnom stúpaní a 192 km dlhú trasu z Trujilla na vrchol Alto del Piornal zvládol za 4:45:17 h. Jeho najväčší konkurent v boji o červený dres Enric Mas zo Španielska (Movistar) finišoval druhý a tretí skončil Holanďan Robert Gesink (Jumbo-Visma).Štvrtková trasa ponúkla tri horské prémie a všetky v druhej polovici etapy. Cyklisti museli prekonať najprv Alto de la Desespera (2. kat., 3,7 km, 8,6%) a potom dvakrát Alto del Piornal 1. kategórie, no vždy z inej strany (13,6 km, 5% resp. 13,3 km, 5,6%). Krátko po štarte prišlo k pádu, do ktorého sa zaplietol najlepší vrchár Jay Vine a musel predčasne skončiť. "Zelený" Mads Pedersen spadol tiež, no pokračoval ďalej. Napriek množstvu pokusov sa dlho nevytvoril únik. Podarilo sa to až po približne 50 km, keď sa z hlavného poľa oddelilo až 41 pretekárov. Nik z nich však neohrozoval jazdcov z Top10 a tak ich balík nechal odísť. Únik mal čoskoro k dobru až osem minút.Situácia sa na dlhší čas upokojila, no potom na prvom stúpaní zaútočili z pelotónu Joao Almeida a Brandon McNulty (obaja SAE Team Emirates), na čo museli reagovať už aj Evenepoel a jazdci Astany, Ineosu a Movistaru. Dvojici vydržal obstojný náskok až na druhé stúpanie, kde Almeidu ďalej potiahol Marc Soler, ktorý na neho počkal z úniku. Pred nimi sa už roztrhala vedúca skupina a na čelo sa dostali Hugh Carthy, Thibaut Pinot, Sergio Higuita, Richard Carapaz, Gesink a Elie Gesbert.Šestica mala pred záverečným stúpaním 1:30 min pred Almeidom a ďalšími prenasledovateľmi, pelotón však strácal len o 40 s viac. Deväť km pred páskou nastúpil Mas, no Evenepoel nezaváhal a skupina favoritov zostala pokope. Sedem km pred cieľom strácala na únik už len 45 sekúnd. V ňom mal najlepšie nohy Gesink a vyrazil do cieľa sám. Pár desiatok metrov pred páskou ho však predbehli Evenepoel i Mas. Belgičan má na čele celkového poradia náskok 2:07 minúty pred Masom, tretí Juan Ayuso (SAE Team Emirates) stráca už 5:14 min.povedal v cieli Evenepoel.V sobotu je na programe 19. etapa so štartom a cieľom v meste Talavera de la Reina dlhá 138,3 km. Na pelotón čaká dvakrát stúpanie 2. kategórie na Puerto del Pielago (9,0 km, 5,9%).