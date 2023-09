Evenepoel vyhral 18. etapu Vuelty, Kuss má na dosah celkový triumf

výsledky 18. etapy (Pola Allande - La Cruz Linares, 178,9 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) 4:47:37 h, 2. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +4:44 min., 3. Andreas Kron (Dán./Lotto Dstny) +5:10, 4. Max Poole (V. Brit./DSM-firmenich) +5:12, 5. Paul Ourselin (Fr./Total Energies) +5:17, 6. Julien Bernard (Fr./Lidl-Trek) +6:11, 7. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +7:01, 8. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates), 9. Enric Mas (Šp./Movistar), 10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) všetci +9:29







celkové poradie po 18. etape:



1. Kuss 65:31:27 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +17 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:08, 4. Ayuso +4:00, 5. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +4:19, 6. Mas +4:30, 7. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora Hansgrohe) +7:37, 8. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora Hansgrohe) +8:35, 9. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +10:20, 10. Santiago Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) +12:20

La Cruz Linares 14. septembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel zvíťazil vo štvrtkovej 18. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Soudal Quick-Step zvládol 178,9 km dlhú horskú etapu za 4:47:37 h. Na druhom mieste prišiel do cieľa so stratou 4:44 min Talian Damiano Caruso z Bahrain Victorious, tretí finišoval Dán Andreas Kron z Lotto Dstny (+5:10). Líder celkového poradia Sepp Kuss z Jumbo-Visma prišiel do cieľa na 10. priečke s mankom 9:29 min na víťaza, no v celkovej klasifikácii zvýšil svoj náskok na 17 sekúnd a výrazne sa priblížil k najväčšiemu triumfu v kariére.Záverečná horská etapa Vuelty ponúkala zrejme poslednú skutočnú možnosť zamiešať karty v celkovom poradí. V červenom drese bol naďalej Američan Kuss, ktorému po náročnom stúpaní na vrchol 17. etapy zostal na čele už iba 8-sekundový náskok na jeho tímového kolegu Dána Jonasa Vingegaarda. Úradujúci víťaz Tour de France sa pred štvrtkovou etapou nechal počuť, že bude pracovať pre svojho oddaného pomocníka. V priebehu pretekov sa jeho slová aj potvrdzovali.Rovnako ako v stredu aj vo štvrtok prejavil záujem o únik Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Obhajca červeného dresu prekvapujúco vypadol z boja o celkový triumf už v 13. etape, keď "vybuchol" v stúpaní na slávny kopec Col du Tourmalet. Evenepoel si v 18. etape prišiel neohrozene za etapovým víťazstvom a definitívne si zaistil aj triumf vo vrchárskej súťaži. "uviedol 23-ročný Belgičan v prvom televíznom rozhovore.Skupina favoritov okolo Kussa, Vingegaarda či Slovinca Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) stratila na Belgičana necelých desať minút. V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, červený dres si americký jazdec postrážil a prekvapujúce prvenstvo na Vuelte má na dosah. "povedal priebežný líder.