Evenepoel vyhral časovku a posunul sa do čela Critérium du Dauphiné

Critérium du Dauphiné - 4. etapa (St. Germain-Laval - Neulise, časovka na 34,4 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal - Quick-Step) 41:49 min, 2. Joshua Tarling (V. Brit./INEOS Grenadiers) +17 s, 3. Primož Roglič (Slovin./BORA - hansgrohe) +39, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma - Lease a Bike) +1:08, 5. Oier Lazkano (Šp./Movistar) +1:21, 6. Derek Gee (Kan./Israel - Premier Tech) +1:24



Celkové poradie po 4. etape:



1. Evenepoel 12:27:22 h, 2. Roglič +33 s, 3. Jorgenson +1:04, 4. Gee +1:11, 5. Lazkano +1:21, 6. Bruno Armirail (Fr./Decathlon - AG2R - La Mondiale) +1:25

Neulise 5. júna (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel triumfoval v stredajšej časovke na 34,4 km a po 4. etape sa posunul do čela 75. ročníka pretekov Critérium du Dauphiné. Jazdec stajne Soudal - Quick-Step absolvoval trať zo St. Germain-Laval do Neulise za 41:49 min.Druhý skončil s odstupom 17 sekúnd Brit Joshua Tarling z Ineosu Grenadiers. Tretí najrýchlejší čas zajazdil Slovinec Primož Roglič z Bory-Hansgrohe, ktorý mal manko 39 sekúnd a v celkovom hodnotení mu patrí 2. priečka so stratou 33 sekúnd na Evenepoela.