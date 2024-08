Evenepoel vyhral cestné preteky, Kubiš na 29. mieste

cyklistika - cestné preteky, muži:



1. Remco Evenepoel (Belg.) 6:19:34 h,

2. Valentin Madouas +1:11 min,

3. Christophe Laporte (obaja Fr.) +1:16,

4. Attila Valter (Maď.),

5. Toms Skujiňš (Lot.),

6. Marco Haller (Rak.),

7. Stefan Küng (Švajč.),

8. Jan Tratnik (Slovin.),

9. Matteo Jorgenson (USA),

10. Ben Healy (Ír.) +1:20,

... 29. Lukáš KUBIŠ (SR) +3:42 min

Paríž 3. augusta (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel pridal na OH v Paríži k triumfu v časovke zlato aj v cestných pretekoch. Zvíťazil po samostatnom úniku s náskokom 1:11 min pred domácim Valentinom Madouasom. Bronz získal po triumfe v špurte sedemčlennej skupiny ďalší Francúz Christophe Laporte s mankom +1:16. Jediný slovenský pretekár v súťaži Lukáš Kubiš obsadil 29. miesto s odstupom +3:42 min.Preteky v Paríži mali dĺžku 272,1 a prevažne rovinatý charakter, no s viacerými prejazdmi cez krátke strmé stúpania v úzkych uličkách. Kľúčovým miestom bolo stúpanie na Montmartre, ktoré malo 1 km a priemerný sklon 6,5 %. Práve pri poslednom prejazde tohto miesta sa Evenepoel odpútal od Madouasa a išiel si zhruba 13 km osamotene po zlato. Štyri kilometre pred cieľom sa ešte zapotil, keď dostal defekt a musel vymeniť bicykel, no to jeho triumfu nezabránilo.