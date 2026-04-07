Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Evenepoel vynechá preteky Paríž - Roubaix

Na snímke belgický cyklista Remco Evenepoel (vpravo) z tímu Red Bull - Bora-Hansgrohe, ktorý štartuje prvýkrát v kariére na slávnych pretekoch Okolo Flámska v nedeľu 5. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 7. apríla (TASR) - Dvojnásobný olympijský šampión v cestnej cyklistike Remco Evenepoel vynechá prestížne preteky Paríž-Roubaix, ktoré sú na programe v nedeľu 12. apríla. Namiesto toho sa sústredí na svoje obľúbené podujatie Liege-Bastogne-Liege, ktoré sa uskutoční v závere mesiaca. Evenepoel ho vyhral v rokoch 2022 a 2023.

„Remco sa bude naďalej sústrediť na Ardeny, ako bolo v pláne. Po jeho pôsobivom debute na Tour of Flanders je Paríž-Roubaix cieľom, ktorý môžeme zvážiť v nasledujúcich rokoch. Teraz sa však držíme nášho plánu,“ citovala agentúra AFP hovorcu tímu Red Bull Bora-hansgrohe, v ktorom Evenepoel preteká.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze