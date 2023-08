Evenepoel zvíťazil v 3. etape Vuelty, vedie aj celkovú klasifikáciu

Arsinal 28. augusta (TASR) - Belgický cyklistka Remco Evenepoel z tímu Soudal–Quick-Step zvíťazil v pondelkovej tretej etape španielskej Vuelty. Druhý skončil Jonas Vingegaard z Jumbo–Visma a tretí finišoval Juan Ayuso z SAE Team Emirates. O víťazovi etapy rozhodol až záverečný šprint skupiny, tesne po dojazde sa Evenepoel zrazil s novinárkou a skončil so zakrvavenou tvárou. Belgičan sa ujal aj vedenia v celkovom poradí.



Počas tretej etapy 78. ročníka pretekov čakali na pelotón dve horské prémie prvej kategórie Coll d'Ordino (8,9 km; 5,1 %) a Arimsal (8,3 km; 7,7 %), kde sa etapa zároveň končila. Sto kilometrov pred cieľom sa do čela prebojovali Mathis Le Berre z Arkéa Samsic a José Manuel Díaz z Burgos-BH. Ešte niečo vyše 70 km do cieľa mali štyri minúty a päť sekúnd k dobru na balík.



Na čele pretekov sa záverečných 51 kilometrov nachádzali Pieter Serry zo Soudal - Quick Step a Dylan Van Baarle z Jumbo-Visma. Únik mal 44 kilometrov pred páskou k dobru tri minúty a dvadsať sekúnd. Záverečných päť kilometrov viedol Damiano Caruso z Bahrainu Victorious a Lennard Kämna z Bora–Hansgrohe, duo si vytvorilo na pelotón náskok minútu a 35 sekúnd. Tritisíc metrov pred páskou sa na čele osamostatnil Kämna, ale balík ho dostihol kilometer pred koncom. Tesne pred cieľom sa ešte pokúsil osamostatniť Marc Soler z UAE Team Emirates, ale nepochodil, keďže sa na neho dotiahlo viacero jazdcov vrátane jeho tímového kolegu Joaa Almeidu. V záverečnom šprinte to ani jemu na víťazstvo nestačilo, najviac síl mal Evenepoel.