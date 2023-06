Evenepoel zvíťazil v 7. etape Okolo Švajčiarska, Sagan na 87. mieste

1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) 4:01:04 h, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 4. Lorrenzo Manzin (Fr./TotalEnergies), 5. Alex Aranburu Deba (Šp./Movistar), 6. Kevin Vermaerke (USA/DSM), ..., 87. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas ako víťaz



1. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Trek - Segafredo) 20:44:45 h, 2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) +8 s, 3. Juan Ayuso Pesquera (Šp./UAE) +18, 4. Evenepoel +46, 5. Wilco Kelderman (Hol./Jumbo-Visma) +1:16 min, 6. Romain Bardet (Fr./DSM) +1:29, ..., 101. SAGAN +1:13:27 hod

Weinfelden 17. júna (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal víťazom sobotňajšej 7. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu Soudal - Quick Step sa presadil v 183,5 km dlhej predposlednej etape z Tübachu do Weinfeldenu. Zvíťazil po sólovom útoku, dosiahol rovnaký čas ako jeho krajan Wout van Aert z Jumbo-Visma a tretí Francúz Bryan Coquard z Cofidisu. Slovenský reprezentant Peter Sagan z tímu TotalEnergies prišiel do cieľa na 87. priečke.Po tragickom úmrtí švajčiarskeho reprezentanta Gina Mädera sa postavilo na štart iba 113 jazdcov. Vôbec sa neprezentoval Mäderov tím Bahrain Victorious, Intermarché-Circus-Wanty a domáca stajňa Tudor. Organizačný tím sa rozhodol pre úpravu pravidiel. Čas do celkového poradia sa počítal na méte 25 kilometrov pred cieľom, na šprintérskych prémiách a v cieli sa neudeľovali bonusové sekundy.Evenepoel si v cieli uctil pamiatku zosnulého kolegu Mädera, po triumfe poslal pozdrav do neba. "" povedal majster sveta podľa portálu cyclingnews.com.V celkovom poradí sa na popredných miestach nič nezmenilo. Naďalej vedie Dán Mattias Skjelmose Jensen z Treku - Segafredo o osem sekúnd pred Rakúšanom Felixom Gallom z AG2R Citroen. Sagan sa po odstúpení viacerých pretekárov posunul zo 131. na 101. pozíciu, no má naďalej rovnakú stratu 1:13:27 h. Podujatie zakončí v nedeľu časovka.