Everton a Liverpool odsúdili rasistické urážky na adresu Doucoureho

Liverpool 13. februára (TASR) - Anglické futbalové kluby FC Everton a FC Liverpool odsúdili rasistické správanie voči malijskému reprezentantovi Abdoulayemu Doucouremu. Na adresu 32-ročného útočníka sa zniesla vlna urážok po stredajšom mestskom derby v Goodison Parku (2:2).



"The Reds" v zápase viedli 2:1, no v 8. minúte nadstaveného času druhého polčasu vyrovnal James Tarkowski. Po záverečnom hvizde sa medzi hráčmi strhla ostrá potýčka, v ktorej zohrali hlavnú úlohu Doucoure z Evertonu a Curtis Jones z Liverpoolu. Obaja za svoje správanie videli červenú kartu, pričom Malijčana si potom "podali" fanúšikovia na sociálnych sieťach. "Takéto obťažovanie je odsúdeniahodné a nebude a nemalo by byť tolerované. Spoločne budeme spolupracovať s políciou v Merseyside s cieľom identifikovať zodpovedných jednotlivcov. Všetci, vrátane spoločností vlastniacich sociálne siete, musíme zaujať postoj nulovej tolerancie. Platformy by mali prevziať zodpovednosť a zrušiť kontá takýmto užívateľom. Rasizmus a nenávisť nemajú miesto na internete, na našich štadiónoch ani v našej komunite," citovala zo spoločného vyhlásenia klubov agentúra DPA.



Po stretnutí obdržali červenú kartu aj tréner Liverpoolu Arne Slot a jeho asistent Sipke Hulshoff za nešportové správanie. Holandský kormidelník následne neprišiel na povinnú tlačovú konferenciu a ani neodpovedal novinárom na otázky. Derby sa malo pôvodne hrať už na začiatku decembra, ale pre silné sneženie ho museli odložiť.