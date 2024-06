Everton angažoval mladého stredopoliara Iroegbunama

Liverpool 22. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton angažoval Tima Iroegbunama z Aston Villy. Dvadsaťročný stredopoliar sa stal prvou letnou posilou tímu, podpísal s ním trojročný kontrakt.



Odchovanec West Bromwich Albionu debutoval v Premier League v máji 2021. Mesiac na to prestúpil do Aston Villy, za A-tím odohral 19 zápasov vo všetkých súťažiach. "Veľmi sa teším, pretože Everton je úžasný klub. Som skutočne rád, že sa môžem pripojiť k tímu," uviedol Iroegbunam. Z príchodu mladíka sa teší aj tréner tímu Sean Dyche. "Sme radi, že sme pridali Tima k možnostiam v strede poľa. Je to mladý hráč, ktorý sa stále učí a rozvíja, no očividne má množstvo kvalít, ktoré v tejto oblasti ihriska potrebujeme," citovala Dychea agentúra DPA.