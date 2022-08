Everton je blízko k angažovaniu Onanu a Gueyeho

Liverpool 5. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton je blízko k angažovaniu stredopoliarov Amadoua Onanu z OSC Lille a Idrissu Gueyeho z Paríža St. Germain. Predstavitelia Evertonu a Lille sa dohodli na výške odstupného za Onanu a belgický reprezentant mal v piatok absolvovať lekársku prehliadku.



Ak by sa prestup podarilo dotiahnuť, Onana by počas víkendu pomohol nastúpiť za "karamelky" v úvodnom kole nového ročníka Premier League proti londýnskej Chelsea. Gueye pôsobil v Evertone tri sezóny, počas ktorých odohral 108 zápasov, v roku 2019 prestúpil do PSG. Informoval o tom portál skysports.