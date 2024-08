Everton má pred duelom s Tottenhamom k dispozícii iba 14 hráčov

Liverpool 22. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton má pred sobotňajším vystúpením v 2. kole Premier League problémy so zostavou. K dispozícii má iba 14 zdravých hráčov prvého tímu.



Everton mal problémy už v úvodnom zápase sezóny, keď nestačil doma na Brighton 0:3. V sobotu ho čaká duel na štadióne Tottenhamu. "V tejto chvíli máme iba 14 hráčov prvého tímu, to nie je ideálne. Prišli sme o pár hráčov v príprave a v prvom zápase o ďalších," povzdychol si podľa DPA tréner Sean Dyche, ktorému sa najnovšie zranil kapitán James Tarkowski a Ashley Young na pôde Tottenhamu nastúpiť nemôže, pretože bude pykať za červenú kartu.



Klub z Liverpoolu sa v uplynulej sezóne udržal v Premier League, hoci ho potrestali odpočtom ôsmich bodov pre porušenie pravidiel finančnej stability. Špekuluje sa o zmene na poste majiteľa a ani tréner Dyche neočakáva, že vedenie bude do konca prestupového obdobia míňať nakupovaním hráčov. "Klub si drží svoju líniu, vykonal istú prácu a nebude ju len tak meniť. V pohyblivých pieskoch futbalu sa však môže stať všeličo. Všeobecne sme však v pozícii, v akej sme," skonštatoval kouč Evertonu.