Everton odohrá posledné Merseyside derby v Goodison Parku

Liverpool 11. februára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton odohrá v stredu posledné Merseyside derby proti Liverpoolu na štadióne Goodison Park. Mužstvo trénera Davida Moyesa bude chcieť zdolať svoj rivala a lídra Premier League, ktorý sa usiluje o svoj prvý ligový titul po piatich rokoch.



"Goodison nám bude všetkým chýbať. Chodil tam môj starý otec, môj otec, je to všetko, čo poznáme, ale je čas ísť ďalej. Je to miesto, ktoré má bohatú históriu. Je to cítiť, a to dodáva atmosfére ešte väčší význam. Chodíme tam, pretože milujeme futbalový klub a to sa od nás prenáša na Goodison. Nie je to len tak nejaký zápas, znamená to pre nás veľa, najmä derby," povedal Peter MacFarlane z fanúšikovského podcastu Evertonu The Blue Room.



Goodison bol domovom štadiónom Evertonu od roku 1892. Novým bude stánok vo štvrti Bramley-Moore Dock. Klub sa mal pôvodne presťahovať v polovici tejto sezóny, no nakoniec to odložil od ročníka 2025/2026. Informovala o tom agentúra AFP.