Everton povedie Dyche, podpísal zmluvu do júna 2025

Liverpool 30. januára (TASR) - Odvolaného Franka Lamparda nahradil na lavičke futbalistov FC Everton tréner Sean Dyche. Päťdesiatjedenročný kouč podpísal v pondelok s vedením klubu anglickej Premier League dvaapolročný kontrakt, vyprší mu v júni 2025.



Premiéru na lavičke "Toffees" absolvuje v sobotnom domácom zápase proti lídrovi súťaže Arsenalu Londýn. "V tomto mužstve drieme kvalita. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa prejavila. To je úloha mňa i celého realizačného tímu," uviedol nový kormidelník pre klubový web.



Dyche sa vracia do Premier League po deviatich mesiacoch, v apríli minulého roka s ním predčasne ukončilo spoluprácu Burnley. Trénerský post v Evertone prebral po tom, ako ponuku liverpoolskeho klubu odmietol Marcelo Bielsa. Podľa agentúry AFP Argentínčan nebol spokojný s kvalitou kádra, ktorý po sebe zanechal Lampard. Vedenie Evertonu rozviazalo zmluvu s bývalým stredopoliarom pred týždňom, po necelom roku jeho pôsobenia. Predchádzala tomu prehra v dôležitom dueli s West Hamom (0:2).



Everton v prebiehajúcej sezóne bojuje o udržanie sa v Premier League, po 20 kolách figuruje so ziskom 15 bodov až na 19. mieste tabuľky. Na sedemnásty Wolverhampton stráca momentálne dva body. "Karamelky" zostúpili z najvyššej súťaže naposledy v roku 1954.