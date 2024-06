Everton predĺžil kontrakt s kapitánom Colemanom do roku 2025

Liverpool 14. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Everton predĺžil kontrakt s kapitánom tímu Seamusom Colemanom. Tridsaťpäťročný krajný obranca pobudne v tíme do júna 2025.



Coleman prišiel do Evertonu v roku 2009 a odvtedy zaň odohral 422 zápasov vo všetkých súťažiach, zaznamenal 28 gólov a 29 asistencií. Liverpoolsky klub čaká posledná sezóna v Goodison Parku, od ďalšieho ročníka bude pôsobiť na novom štadióne vo štvrti Bramley-Moore Dock. "Pre klub to bude veľký rok. Bude to špeciálna a emotívna sezóna a som nesmierne šťastný, že budem jej súčasťou," citovala írskeho futbalistu agentúra AP.