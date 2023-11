Everton príde v Premier League o 10 bodov

Liverpool 17. novembra (TASR) - Futbalový klub FC Everton prišiel v anglickej najvyššej súťaži o desať bodov v tabuľke. Príčinou je porušenie finančných pravidiel súťaže. Everton sa po 12. kole nachádzal na 14. mieste so 14 bodmi a odpočet ho zosunul do zóny zostupu na 19. miesto.



Everton vyšetrovala od marca nezávislá komisia pre údajné porušenie pravidiel o ziskovosti a udržateľnosti. Kluby Premier League môžu v priebehu troch rokov vykázať stratu maximálne 105 miliónov libier, no klub sa ocitol v mínuse 124,5 milióna. Podľa AFP inkasuje najvyšší trest v histórii súťaže.



Everton sa proti verdiktu odvolal a vydal vyhlásenie podľa ktorého je z verdiktu šokovaný a sklamaný. "Everton pripustil, že prekročil stanovenú hranicu straty za obdobie končiace sezónou 2021/22. Rozsah porušenia pravidiel však zostáva sporný," zverejnila Premier League v stanovisku.