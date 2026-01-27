Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Šport

Everton remizoval s Leedsom 1:1 v zápase 23. kola Premier League

.
Sebastiaan Bornauw (vľavo) z Leedsu United a Thierno Barry (vpravo) z Evertonu bojujú o loptu v zápase 23. kola Premier League FC Everton - Leeds United v Liverpoole v pondelok 26. januára 2026. Foto: TASR/AP

Evertonu patrí v tabuľke 10. miesto, Leeds je šestnásty.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 27. januára (TASR) - Futbalisti Evertonu remizovali v zápase 23. kola anglickej Premier League doma s Leedsom 1:1. Na úvodný gól obrancu hostí Jamesa Justina z 28. minúty odpovedal v druhom polčase francúzsky útočník Thierno Barry. Evertonu patrí v tabuľke 10. miesto, Leeds je šestnásty.



Premier League - 23. kolo:

Everton FC – Leeds United 1:1 (0:1)

Góly: 76. Barry – 28. Justin
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku