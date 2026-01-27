< sekcia Šport
Everton remizoval s Leedsom 1:1 v zápase 23. kola Premier League
Evertonu patrí v tabuľke 10. miesto, Leeds je šestnásty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 27. januára (TASR) - Futbalisti Evertonu remizovali v zápase 23. kola anglickej Premier League doma s Leedsom 1:1. Na úvodný gól obrancu hostí Jamesa Justina z 28. minúty odpovedal v druhom polčase francúzsky útočník Thierno Barry. Evertonu patrí v tabuľke 10. miesto, Leeds je šestnásty.
Premier League - 23. kolo:
Everton FC – Leeds United 1:1 (0:1)
Góly: 76. Barry – 28. Justin
Everton FC – Leeds United 1:1 (0:1)
Góly: 76. Barry – 28. Justin