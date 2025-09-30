Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Everton remizoval s West Hamom United 1:1 v 6. kole Premier League

.
Hráč Evertonu Idrissa Gueye(uprostred vpravo) bojuje o loptu s Lucasom Paquetom a Mateusom Fernandesom z West Hamu v zápase 6.kola anglickej ligy Premier League FC Everton - West Ham United v Liverpoole 29. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Mužstvo z Liverpoolu poslal do vedenia v 18. minúte obranca Michael Keane, deľbu bodov zariadil v 65. minúte hosťujúci krídelník Jarrod Bowen.

Londýn 30. septembra (TASR) - Futbalisti Evertonu remizovali v pondelkovom zápase 6. kola anglickej Premier League s West Hamom United 1:1. Mužstvo z Liverpoolu poslal do vedenia v 18. minúte obranca Michael Keane, deľbu bodov zariadil v 65. minúte hosťujúci krídelník Jarrod Bowen. Everton vďaka zisku bodu poskočil s ôsmimi bodmi na 9. miesto, „kladivári“ z Londýna majú na konte štyri body a patrí im predposledná 19. priečka.



Premier League - 6. kolo:

FC Everton - West Ham United 1:1 (1:0)

Góly: 18. Keane - 65. Bowen
.

