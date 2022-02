Everton s dvoma novými posilami, prichádzajú Alli a Van de Beek

Liverpool 1. februára (TASR) - Anglický futbalista Dele Alli podpísal v pondelok zmluvu s Evertonom. Okrem neho do tímu Premier League prichádza na hosťovanie aj Holanďan Donny van de Beek z Manchestru United. K zmenám prišlo po angažovaní nového trénera Franka Lamparda.



"Som rád, že som podpísal zmluvu s Evertonom, je to veľký klub s veľkou fanúšikovskou základňou a históriou. Neviem sa dočkať prvého zápasu," uviedol Alli, ktorý sa s liverpoolskym tímom dohodol na dvaapolročnom kontrakte. Dvadsaťpäťročný hráč má za sebou niekoľko nevydarených sezón v Tottenhame a pri prestupe ho najviac ovplyvnilo, kto je nový kormidelník.



Rovnakú motiváciu mal aj Van de Beek. Ten podľa informácií DPA hosťuje bez možnosti trvalého prestupu. "Myslím si, že je to skvelý klub. Sú tu skutočne kvalitní hráči a prišiel som, pretože im chcem pomôcť zlepšiť pozíciu v tabuľke," povedal holandský stredopoliar, ktorý sa od roku 2020 nevie v ManU presadiť.



Everton je v nepriaznivej situácii - od zostupovej trojice ho delia len štyri body a v predchádzajúcich 14 ligových stretnutiach vyhral len raz. Najbližší zápas ho čaká v sobotu, keď privíta v Anglickom pohári Brentford.