Everton sa vyhol ďalšiemu odpočtu bodov, ligovú sťažnosť zamietli

Liverpool 17. januára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton sa vyhol ďalšiemu odpočtu bodov. Vedeniu Premier League zamietli sťažnosť týkajúcu sa porušenia pravidiel o hospodárení.



"The Toffees" sa vlani vyhli zostupu aj napriek odpočtu ôsmich bodov za porušenie ligových pravidiel o výdavkoch. Klubu v apríli odpočítali dva body za prekročenie povolených výdavkov v trojročnom období, predtým prišiel o ďalších šesť bodov za porušenie výdavkových limitov. Pôvodne mu chceli odobrať až desať bodov.



Nezávislá regulačná komisia v apríli 2024 odložila jednu časť prípadu týkajúcu sa účtovného zaobchádzania s úrokmi z platieb na stavbu nového štadióna klubu. Pauza umožnila Evertonu predložiť viac informácií o svojom účtovníctve.



"Po podrobnom preskúmaní ďalších informácií a dokumentov poskytnutých klubom dospela Rada Premier League k záveru, že by nebolo vhodné ani primerané vyhovieť druhej časti ligovej sťažnosti. Klub i liga sa dohodli na ukončení všetkých konaní súvisiacich s porušeniami pravidiel o hospodárení za finančné obdobie od 30. júna 2022 do 30. júna 2023," citovala zo spoločného vyhlásenia zúčastnených strán agentúra AP.