Everton získal aj Francúza Doucourea z Watfordu za 22 miliónov eur

Liverpool 7. septembra (TASR) - Kolumbijský futbalista James Rodriguez prestúpil z Realu Madrid do FC Everton. V pondelok podpísal s účastníkom anglickej Premier League dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, podľa britských médií sa pohybuje nad úrovňou 20 miliónov libier.



Rodriguez bude hrať opäť pod taktovkou trénera Carla Ancelottiho, ktorý ho viedol v Reale aj v Bayerne Mníchov. V sezóne 2014/2015 vyhlásili kolumbijského reprezentanta pod vedením Ancelottiho za najlepšieho stredopoliara La Ligy. "Som nesmierne šťastný, že som sa mohol stať súčasťou tohto veľkého klubu s takou bohatou históriou. Navyše, vedie ho tréner, ktorý ma veľmi dobre pozná. Som presvedčený, že s Carlom a celým realizačným tímom môžeme dosiahnuť veľké veci. Práve prítomnosť Carla Ancelottiho je jeden z významných dôvodov, prečo som sa rozhodol pre Everton," povedal 29-ročný Rodriguez pre klubový web.



Klub z Liverpoolu skončil v predchádzajúcom ročníku Premier League na dvanástom mieste. Rodriguez prišiel do Realu v roku 2014 z Monaca, v období 2017–2019 hosťoval v mníchovskom Bayerne. Najlepší strelec MS 2014 v minulosti pôsobil aj v Banfielde či FC Porto.



Everton v utorok večer oznámil aj angažovanie 27-ročného francúzskeho stredopoliara Abdoulayea Doucourea z Watfordu, ktorý v uplynulej sezóne zostúpil. Doucoure podpísal trojročnú zmluvu s ročnou opciou. Everton za ofenzívneho hráča zaplatil 22 miliónov eur. Za Watford odohral v Premier League 129 zápasov a strelil 17 gólov. "Dlho som čakal na príchod do Evertonu a som šťastný, že sa to podarilo. Bol tu aj záujem iných klubov, ale hneď ako prejavil interes Everton, povedal som agentovi, že je to jediná možnosť. Chcel som ísť iba sem," citovala bývalého reprezentanta Les Bleus do 21 rokov agentúra AP.