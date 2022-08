Everton získal na ročné hosťovanie Coadyho z Wolverhamptonu

Everton 9. augusta (TASR) - Anglický futbalista Conor Coady odišiel z Wolverhamptonu na ročné hosťovanie do Evertonu.



"The Toffees" mali nedostatok obrancov po tom, ako sa Ben Godfrey aj Yerry Mina zranili počas sobotňajšej prehry 0:1 v úvodnom zápase novej sezóny Premier League s londýnskou Chelsea. "Je neuveriteľné pripojiť sa k Evertonu. Vyrastal som v tomto meste, veľmi dobre poznám futbalový klub, a viem, čo znamená pre fanúšikov. Mám rodinu a priateľov, ktorí sú obrovskými priaznivcami Evertonu. Som tu, aby som vydal zo seba absolútne všetko pre potreby tohto tímu," povedal Coady pre webovú stránku svojho nového klubu.



Coady je štvrtým hráčom, ktorý prišiel do Goodison Parku počas letného prestupového obdobia. Po dvojici z Burnley - James Tarkowski a Dwight McNeil, posilnil tím aj obranca Sportingu Lisabon Ruben Vinagre. "Sme radi, že môžeme do Evertonu priviesť hráča Conorových kvalít a obrovských skúseností, ktorý zapadá do toho, ako chceme hrať," skonštatoval tréner Evertonu Frank Lampard. Coady bol v prvom zápase Wolves v lige len na lavičke a sledoval z nej prehru tímu na ihrisku Leedsu 1:2.



Krátko po oznámení Coadyho hosťovania Wolverhampton informoval, že podpísal päťročnú zmluvu s portugalským útočníkom Goncalom Guedesom, ktorý obliekal dres Valencie. Informovala agentúra AFP.