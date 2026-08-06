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Everton získal z Arsenalu dánskeho stredopoliara Nörgaarda
Tridsaťdvaročný stredopoliar posilnil tím z Liverpoolu za nezverejnenú sumu a podpísal s ním dvojročnú zmluvu.
Autor TASR
Liverpool 6. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton získal z Arsenalu dánskeho reprezentanta Christiana Nörgaarda. Tridsaťdvaročný stredopoliar posilnil tím z Liverpoolu za nezverejnenú sumu a podpísal s ním dvojročnú zmluvu.
Nörgaard prišiel k úradujúcemu šampiónovi Premier League vlani v lete z Brentfordu. V drese „kanonierov“ sa však nepresadil a v základnej zostave španielskeho trénera Mikela Artetu figuroval v ligovej sezóne iba sedemkrát. Nörgaard je štvrtou posilou pre „Toffees“. „Cítil som, že potrebujem zmenu a chcem hrať vo futbale dôležitejšiu úlohu. Keď som hovoril s trénerom Davidom Moyesom a ďalšími ľuďmi v klube, ktorí sa podieľali na mojom prestupe, dozvedel som sa o celom projekte a veľmi ma zaujal,“ citovala Nörgaarda agentúra AFP.
Nörgaard hral v Bretforde medzi rokmi 2019 až 2025 a odohral zaň 181 stretnutí. Predtým krátko pôsobil aj v talianskej Fiorentine.
Nörgaard prišiel k úradujúcemu šampiónovi Premier League vlani v lete z Brentfordu. V drese „kanonierov“ sa však nepresadil a v základnej zostave španielskeho trénera Mikela Artetu figuroval v ligovej sezóne iba sedemkrát. Nörgaard je štvrtou posilou pre „Toffees“. „Cítil som, že potrebujem zmenu a chcem hrať vo futbale dôležitejšiu úlohu. Keď som hovoril s trénerom Davidom Moyesom a ďalšími ľuďmi v klube, ktorí sa podieľali na mojom prestupe, dozvedel som sa o celom projekte a veľmi ma zaujal,“ citovala Nörgaarda agentúra AFP.
Nörgaard hral v Bretforde medzi rokmi 2019 až 2025 a odohral zaň 181 stretnutí. Predtým krátko pôsobil aj v talianskej Fiorentine.