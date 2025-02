Everton získal z Flamenga Alcaraza na hosťovanie do konca sezóny

Liverpool 4. februára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton získal tesne pred prestupovou uzávierkou ofenzívneho stredopoliara Carlosa Alcaraza, ktorý prichádza do tímu na hosťovanie z brazílskeho Flamenga. Dohoda platí do konca sezóny a zahŕňa aj opciu na trvalý prestup po skončení hosťovania.



"Som pripravený na akúkoľvek výzvu v tomto nádhernom klube. Prišiel som sem a akceptoval ponuku, aby som bojoval o naplnenie mojich snov," citovala 22-ročného Alcaraza agentúra AP. Argentínsky reprezentant do 23 rokov si už v minulosti vyskúšal Premier League v drese Southamptonu a bol aj na hosťovaní v Juventuse Turín.