Sagan obsadil v 3. etape 5. miesto a získal zelený dres

Austrálsky cyklista Caleb Ewan z Lotta Soudal sa teší z víťazstva v 3. etape 107. ročníka Tour de France v pondelok 31. augusta 2020. Tretia kopcovitá etapa merala 198 kilometrov, so štartom v stredomorskom letovisku Nice a cieľom v Sisterone. Foto: TASR/AP

Pelotón počas 3. etapy 107. ročníka Tour de France v pondelok 31. augusta 2020. Tretia kopcovitá etapa, ktorá meria 198 kilometrov, odštartovala v stredomorskom letovisku Nice a cieľ má v Sisterone. Foto: TASR/AP

Francúzsky cyklista Anthony Perez z tímu Cofidis reaguje po páde počas 3. etapy 107. ročníka Tour de France v pondelok 31. augusta 2020. Tretia kopcovitá etapa, ktorá meria 198 kilometrov, odštartovala v stredomorskom letovisku Nice a cieľ má v Sisterone. Foto: TASR/AP

výsledky 3. etapy (Nice - Sisteron, 198 km):



1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 5:17:42 h,

2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep),

3. Giacomo Nizzolo (Tal./NTT),

4. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation),

5. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

6. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo),

7. Cees Bol (Hol./Sunweb),

8. Matteo Trentin (Tal./CCC),

9. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept),

10. Niccolo Bonifazio (Tal./Total Direct Energie) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) 13:59:17 h,

2. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +4 s,

3. Marc Hirschi (Švaj./Sunweb) +7,

4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +17,

5. Davide Formolo (Tal./SAE Team Emirates),

6. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers),

7. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma),

8. Sergio Higuita (Kol./EF Pro Cycling),

9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis),

10. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas







bodovacia súťaž:



1. SAGAN 79 b,

2. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 77,

3. Bennett 74

Sisteron 31. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 5. miesto v pondelňajšej 3. etape 107. ročníka Tour de France a získal zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. Víťazstvo na 198 km dlhej trati z Nice do Sisteronu si vybojoval v hromadnom dojazde Austrálčan Caleb Ewan z Lotta Soudal. Druhý finišoval Ír Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a tretí skončil Talian Giacomo Nizzolo (NTT). Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal domáci Julian Alaphilippe z Deceuninck-Quick Step.Sagan z Bory-Hansgrohe má v bodovačke na konte 79 bodov, doterajší líder Alexander Kristoff z Nórska (SAE-Team Emirates) o dva menej a Bennett ich nazbieral 74. Tridsaťročný Slovák je rekordér v počte získaných zelených dresov z Tour, na konte ich má sedem.citovali Sagana oficiálne stránky pretekov a tímu.Dvadsaťšesťročný Ewan získal pri svojej vlaňajšej premiére na Tour tri etapové víťazstvá, teraz pridal ďalšie.povedal v televíznom rozhovore.V pondelok čakali na pelotón štyri menšie stúpania tretej a štvrtej kategórie, no posledný kopec Col de l'Orme (2,7 km, 5%) bol 45,5 km pred cieľom a tak sa v závere očakával hromadný špurt. Už v úvodných kilometroch sa od balíka oddelila štvorica Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen (obaja AG2R), Anthony Perez (Cofidis) a Jerome Cousin (Total Direct Energie). Líder vrchárskej súťaže Cosnefroy a Perez, ktorý mal na konte rovnako 18 bodov, sa chceli na troch prémiách 3. kategórie pobiť o bodkovaný dres. Naesen si splnil úlohu, dotiahol do úniku svojho tímového kolegu a vrátil sa do pelotónu. Na čele tak zostala trojica, ktorá mala náskok medzi dvoma a tromi minútami. Na prémiách Col du Pilon (8,4 km, 5,1%) i Col de la Faye (5,3 km, 4,8%) bol úspešnejší Perez a tak bol virtuálny líder v súťaži o bodkovaný dres. Po prémii si obaja vystúpili a tak v úniku zostal osamotený Cousin.Medzitým začalo pršať, no zrážky nespôsobili také problémy, ako v úvodnej etape. V pelotóne sa jazdilo pokojne, priemerná rýchlosť po 80 km bola len 32,7 km/h. Na jeho čele pracovali jazdci Quick Step s lídrom poradia Alaphilippem. Nasledoval tretí kopec 3. kategórie Col les Leques (6,9 km, 5,4%), na zjazde z neho mal obrovskú smolu Perez, ktorý dostal defekt, havaroval, zlomil si kľúčnu kosť a musel odstúpiť. Bodkovaný dres si tak neobliekol. V úniku pokračoval Jerome Cousin a aj po poslednom kopci Col de l'Orme mal takmer dvojminútový náskok. Necelých 38 km pred koncom nasledovala rýchlostná prémia, špurt balíka vyhral Sagan a pripísal si 17 bodov, "zelený" Alexander Kristoff 11 b. Cousinov náskok v ďalších kilometroch rýchlo klesal a jeho pokus sa skončil 15 km pred cieľom. V úniku strávil dlhých 180 km. V záverečných kilometroch sa už nikto nepokúsil o útok na víťazstvo a tak etapa dospela podľa predpokladov k hromadnému finišu. O ten prišiel Belgičan Wout van Aert, ktorý sa zaplietol do menšieho pádu šesť km pred koncom. Záverečné dva kilometre boli rovinaté, no v Sisterone fúkal protivietor, ktorý šprintérom skomplikoval situáciu. Sagana vyviezol Daniel Oss do dobrej pozície, dostal sa do čela, no nakoniec to stačilo "iba" na 5. miesto. Triumf si výborným finišom vybojoval Ewan pred Bennettom. Sagan skončil piaty aj v úvodnej etape tohtoročnej Tour so štartom a cieľom v Nice.V utorok je na programe prvá horská etapa 107. ročníka zo Sisteronu do lyžiarskeho strediska Orcieres-Merlette dlhá 160,5 km. Na pelotón čaká päť stúpaní vrátane záverečného 1. kategórie, ktoré má dĺžku 10,4 km a priemerný sklon šesť percent.