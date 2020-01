Ewan vyhral 4. etapu Tour Down Under, Baška bol ôsmy

výsledky 4. etapy (Norwood - Murray Bridge, 153 km):

1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 3:29:08 h, 2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-QuickStep), 3. Jasper Philpsen (Belg./SAE Team Emirates), 4. Andre Greipel (Nem./Israel Start-Up Nation), 5. Alberto Dainese (Tal./Sunweb), 6. Martin Laas (Est./Bora-Hansgrohe), 7. Giacomo Nizzolo (Tal./NTT Pro Team), 8. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe), 9. Marc Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 10. Michael Morkov (Dán./Deceunink-QuickStep) všetci rovnaký čas ako víťaz, 119. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +1:50 min



celkové poradie:

1. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) 13:39:32 h, 2. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott) +3 s, 3. Rob Power (Aus./Sunweb) +8, 4. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +11, 5. George Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) +14, 6. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates), 7. Simon Geschke (Nem./CCC), 8. Rohan Dennis (Aus./Ineos), 9. Dylan Van Baarle (Hol./Ineos) všetci +15, 10. Luke Hamilton (N. Zél./Mitchelton-Scott) +23, ... 105. J. SAGAN +11:17, 129. BAŠKA +18:59

Adelaide 24. januára (TASR) - Domáci cyklista Caleb Ewan zvíťazil v piatkovej štvrtej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii. Na konci 153-kilometrovej trate z Norwoodu do Murray Bridge prešpurtoval Íra Sama Bennetta a pripísal si druhé etapové prvenstvo v tomto ročníku. Tretí skončil Belgičan Jasper Philpsen. Slovák Erika Baška finišoval na ôsmej priečke v rovnakom čase ako víťaz, jeho tímový kolega v drese Bora-Hansgrohe Juraj Sagan bol 119. s odstupom 1:50 min.Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Austrálčan Richie Porte, Sagan figuruje na 105. (+11:17) a Baška na 129. mieste (+18:59).