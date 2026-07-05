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Ewing sa vracia na trénerskú lavičku

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Na archívnej snímke basketbalistu New Yorku Knicks Patricka Ewinga (vpravo) . Foto: TASR/AP

Legendárny pivot sa stal asistentom trénera Washingtonu Wizards po tom, čo uplynulé dve sezóny pôsobil ako ambasádor New Yorku Knicks.

Autor TASR
Washington 5. júla (TASR) - Bývalá hviezda zámorskej basketbalovej NBA Patrick Ewing sa vracia k trénerskej práci. Legendárny pivot sa stal asistentom trénera Washingtonu Wizards po tom, čo uplynulé dve sezóny pôsobil ako ambasádor New Yorku Knicks.

Šesťdesiattriročný Ewing viedol v rokoch 2017 až 2023 univerzitný tím Georgetownu, s ktorým v roku 2021 vyhral turnaj konferencie Big East a postúpil do turnaja NCAA. V októbri 2024 sa vrátil do Knicks ako ambasádor klubu, kde pomáhal pri basketbalových aj obchodných aktivitách. Počas jeho pôsobenia sa New York prebojoval najprv do finále Východnej konferencie a v uplynulej sezóne získal prvý titul NBA po 53 rokoch.

Ewing strávil v drese Knicks 15 sezón, jedenásťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NBA a dvakrát si zahral finále súťaže. Vo Washingtone bude súčasťou realizačného tímu mužstva, ktoré v minulej sezóne vyhralo iba 17 zápasov a v tohtoročnom drafte získalo z prvého miesta talentovaného A.J. Dybantsu. Hlavným trénerom tímu Washington Wizards je Brian Keefe, pripomenul portál ESPN.
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