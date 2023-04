Exhibícia Kanonieri v Piešťanoch privíta domáce i české osobnosti

Piešťany 28. apríla (TASR) – Na futbalovej exhibícii Kanonieri v Piešťanoch sa v prvú júnovú sobotu predstavia viaceré výrazné osobnosti zo Slovenska i Česka. Podujatie je na programe ako súčasť osláv 10. výročia založenia Klubu ligových kanonierov (KLK) a je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR). Uskutoční sa 3. júna na ihrisku PFK Piešťany.



"Dúfame, že prídu všetci, ktorí potvrdili svoju účasť. Čo sa týka českých kanonierov, už ju potvrdili Zdeněk Nehoda, Ladislav Vízek, Přemysl Bičovský, Antonín Panenka, Ivan Hašek, Václav Daněk, Libor Došek, Vratislav Lokvenc a možno Jan Koller. Spomedzi internacionálov sú to Karol Dobiaš, Pavel Hapal, Jan Suchopárek, Marek Heinz a Karel Jarolím. Z našej strany Ľubomír Luhový, Pavol Diňa, Ján Čapkovič, Róbert Vittek, Róbert Semeník, Filip Hološko. Spomedzi internacionálov Vladimír Kinder, Ladislav Pecko, Ján Kocian, Miloš Glonek, Ondrej Krištofík, Ladislav Petráš a Dušan Galis. Je to plejáda vynikajúcich hráčov a dúfame, že sa nám vydarí zápas," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii SFZ v Piešťanoch riaditeľ KLK Tomáš Medveď. Minuloročné stretnutie v Kroměříži vyhral slovenský výber 8:6.



"Dúfam, že uhráme dobrý výsledok, že zvíťazíme a padne veľa gólov, tak ako v Čechách. Keď hrajú kanonieri, mohlo by to tak byť," povedal Medveď. Členom slovenského mužstva je aj bývalý reprezentant Filip Hološko, ktorý pochádza z Piešťan. "Naposledy som hral na tomto štadióne ešte asi ako žiak. V dorasteneckom veku som išiel do Trenčína. Teším sa, že sa sem vraciam, verím, že bude krásna atmosféra, že si to spoločne všetci užijeme," povedal útočník a prezradil, že ešte aktívne hrá futbal v českej 1.A triede za SK Úvaly. Stogólovú hranicu, ktorej prekročenie je podmienkou na vstup do KLK, pokoril 15. októbra 2016, keď pôsobil v FC Sydney.



Súčasťou akcie bude aj sprievodný program pre deti a mládež, ktorý pripraví oddelenie Grassroots SFZ. O 10.00 h odštartuje turnaj žiakov a turnaj detí od šesť rokov s rodičmi. "Naša úloha je prepájať mládež s legendami, aby mladšie ročníky poznali svoje vzory, ktoré brázdili slovenské a československé trávniky. To je naša najväčšia priorita," vysvetlil Medveď.