Exhibíciu legiend odštartoval Lukáč, Tím západu vyhral 16:10

Tím východu - Tím západu 10:16 (2:0, 3:1, 2:1)



Góly z hry: Pucher 2, Bicek 2, Nagy, Kroták, Surový - Pálffy, Marcel Hossa, góly v súťažiach zručností: východ 3 - západ 14



Tím východu: Križan - Droppa, Suchý, Majeský - Bicek, Vaic, Kroták, Handzuš, Pucher, Surový, Bartoš, Uram, Nagy, tréner: František Hossa



Tím západu: Lašák, Hamerlík - Sekera, Meszároš, Valábik, Višňovský - Pavlikovský, Pálffy, Bartovič, Marcel Hossa, Pardavý, Radivojevič, tréneri: Marián Hossa, Gáborík

Košice 11. februára (TASR) - Člen Siene slávy slovenského hokeja Vincent Lukáč symbolickým buly odštartoval nedeľňajší exhibičný zápas medzi Tímami východu a západu v košickej Steel aréne. V stretnutí, ktoré vzniklo z projektu Richarda Lintnera Citronáda, sa z triumfu tešili hráči Tímu západu (16:10), ktorí dominovali predovšetkým v súťažiach zručností. V nich dosiahli skóre 14:3, v samotnej hre triumfoval východ 7:2. Najužitočnejším hráčom zápasu sa stal Žigmund Pálffy.Zápas sa hral na tri desaťminútové tretiny vo formáte štyroch proti štyrom. Vincent Lukáč, ktorý onedlho oslávi 70-tku, sa tešil z pozvania od Richarda Lintnera. "Je skvelé, keď si legenda váži legendu. Ja som tak nastavený, že kto si váži mňa, toho si ja vážim dvakrát. Títo chlapci boli výnimočná generácia a ja im gratulujem k ich úspechom. Teším sa, že som ich znovu stretol," uviedol Lukáč. Vyše sedemtisíc divákov držalo palce Tímu východu, no potleskom odmenilo aj viaceré vydarené akcie či zručnosti hráčov západu. Kapitán "domáceho" výberu Ladislav Nagy zožal veľký potlesk viackrát, podarilo sa mu aj skórovať v streľbe z bufetu: "V pozícii jedného z trénerov viedol Tím západu Marián Gáborík. Zapojil sa aj do súťaží zručností, keď sa v pozícii "zúčastnil na disciplíne Dunk tank: "Potlesku tribún sa tešil aj bývalý útočník Peter Bartoš, ktorý získal s miestnym HC päť extraligových titulov: "Zápas nebol iba o výsledkoch či góloch, ale aj o stretnutí hráčov z úspešnej generácie. Vnímal to tak aj kapitán víťazného tímu Ľubomír Višňovský. "" poznamenal Višňovský. Ten si užil aj jednu zo súťaží zručností, ktorou bol tenis na ľade.Organizátor exhibície Richard Lintner bol s akciou spokojný: "